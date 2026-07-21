Superfinalna noć "Elite 9" nastavila je da donosi velike emocije i neizvesnost, a nakon novog preseka glasova publika je donela odluku da svoje učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu završi Teodora Delić.
Teodora je u završnici devete sezone osvojila 13. mesto, nakon što je u ovom delu superfinala dobila najmanju podršku gledalaca.
Tokom svog boravka u Beloj kući, Teodora je bila jedna od učesnica koja je često privlačila pažnju javnosti. Njeno učešće obeležili su brojni emotivni trenuci, izazovni odnosi sa cimerima, iskreni razgovori, ali i situacije koje su izazivale burne reakcije kako među učesnicima, tako i među publikom.
Nakon susreta sa majkom Slavicom Delić, Teodora je veoma emotivno reagovala, a potom je razgovarala sa voditeljima Ivanom Šopić i Darkom Tanasijevićem.
- Tvoja majka je rekla da će Bebici grkljan da iščupa, kakva će tvoja odluka da bude? - upitala je Ivana.
- Naravno da je ljuta. Odluka će biti teška, ali sa obe strane - rekla je Teodora.
- Neću ja njoj da postavim ultimatum, ali kad Teodora bude videla kako se ponašao i izgovarao neke reči, biće joj jasnije sve - rekla je Slavica, njena majka.
- Od momenta kad smo se pomirili, tri meseca unazad smo dobri, imamo miran odnos. Ne znam na šta moja majka misli - rekla je Teodora.
- Na udarce one, on je mentalno retardiran momak, a ti si moj krasuljak, niko neće da te takne - rekla je Slavica.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: S.Z.