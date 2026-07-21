Leteće tužbe kao konfete! Uroš Stanić uživa jer je ostavio iza sebe rijaliti neprijatelje, pa istakao da će se sa pojedinima videti na SUDU! (VIDEO)

Napetost u superfinalnoj noći "Elite 9" raste iz minuta u minut, a svaki novi presek glasova donosi veliku neizvesnost među finalistima. Nakon odluke publike, saznato je da je svoj put u borbi za pobednički pehar završio Uroš Stanić.

Uroš je u završnici devete sezone osvojio 15. mesto, nakon što je u ovom trenutku imao najmanju podršku gledalaca.

Uroš Stanić obavio je razgovor sa voditeljkom Mašom Mihailović, te je otkrio kako se oseća.

- Ovo je moja najbolja i najteža sezona. Ima onih koje ću da tužim od učesnika. Pravdu ću na sudu da potražim, kada ih budem tužio - rekao je Uroš.

Profil Uroša Stanića pogledajte OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.