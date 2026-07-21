AKTUELNO

Zadruga

Leteće tužbe kao konfete! Uroš Stanić uživa jer je ostavio iza sebe rijaliti neprijatelje, pa istakao da će se sa pojedinima videti na SUDU! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Napetost u superfinalnoj noći "Elite 9" raste iz minuta u minut, a svaki novi presek glasova donosi veliku neizvesnost među finalistima. Nakon odluke publike, saznato je da je svoj put u borbi za pobednički pehar završio Uroš Stanić.

Uroš je u završnici devete sezone osvojio 15. mesto, nakon što je u ovom trenutku imao najmanju podršku gledalaca.

Foto: TV Pink Printscreen

Uroš Stanić obavio je razgovor sa voditeljkom Mašom Mihailović, te je otkrio kako se oseća.

- Ovo je moja najbolja i najteža sezona. Ima onih koje ću da tužim od učesnika. Pravdu ću na sudu da potražim, kada ih budem tužio - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Profil Uroša Stanića pogledajte OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

KRAJ ZA UROŠA STANIĆA U SUPERFINALU ELITE 9! Nakon odluke publike završio takmičenje na 15. mestu! (VIDEO)

Zadruga

Ovaj postupak je sve šokirao: Terza i Sofija se uhvatili za ruke, šokirali sve u studiju! (VIDEO)

Domaći

Noć koju niste smeli da propustite! Sofija ponovo udarila Terzi na dete, on joj obećao da će joj OPŠTITI sa MAJKOM, a njih dvoje su zauvek NAPUSTILI E

Domaći

Karambol za stolom! Dača skinuo Asminovu masku, on ga izvređao kao nikad, pa ponovo PRODAO Staniju (VIDEO)

Domaći

On je glavni skandal majstor: Uroš Stanić ulazi u Elitu 8, mnogima se ne piše dobro! (VIDEO)

Zadruga

Spemniji nego ikad: Uroš Stanić ulazi da pokaže zube neprijateljima, iskazao gađenje prem Marinkoviću i Ša! (VIDEO)