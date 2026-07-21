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Ne može da sakrije sreću: Dača otkrio da mu je Janjuš prognozirao 14. mesto, osmeh otkriva da je preponosan na sebe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Superfinalna noć "Elite 9" postaje sve uzbudljivija, a svaki novi presek glasova donosi sve veću neizvesnost među finalistima. Nakon odluke publike, svoj put ka pobedničkom peharu završio je Dača.

Dača je u završnici devete sezone osvojio 14. mesto, nakon što je u ovom trenutku dobio najmanju podršku gledalaca u borbi za titulu šampiona.

Foto: TV Pink Printscreen

Dača je razgovarao sa voditeljkom Mašom Mihailović.

- Veoma sam oduševljen, nisam očekivao 14. mesto, Janjuš je prognozirao tako, ali eto. Drago mi je jer sam ispratio neke ljude, ponosan sam na to - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Profil Dače Virijevića pogledajte OVDE.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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