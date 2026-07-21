AKTUELNO

Zadruga

Mislim da Hanu i mene čeka lep period: Nerio priznao da se potajno nadao prvom mestu, pa Dača dao svoj sud o njegovom učešču! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Superfinalna noć "Elite 9" nastavila je da donosi nova iznenađenja, a nakon još jednog preseka glasova publika je odlučila da svoje rijaliti putovanje završi Nerio Ružanji.

Nerio je u velikom superfinalu osvojio 12. mesto, nakon što je u ovom delu večeri dobio najmanju podršku gledalaca i tako se oprostio od borbe za pobednički pehar.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Nerio je bio deo brojnih događaja koji su obeležili devetu sezonu. Svojim stavovima, odnosima sa cimerima i učešćem u svakodnevnim dešavanjima privlačio je pažnju publike, ostavljajući svoj pečat u rijalitiju.

Foto: TV Pink Printscreen

Profil Neria Ružanjia pogledajre OVDE.

- Bilo je veoma teško, ali mislim da Hanu i mene čeka lep period. Pod šokom sam nekim, ja imam beskonačno samopouzdanja. Šokiran sam jer nismo prvo i drugo mesto - rekao je Nerio.

- Sad je drugačiji, kakav treba da bude. On je sad onakav, kakav treba da bude - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink vesti

#Pink.rs

#Zadruga

#elita najnovije

#elita vesti

#zadruga najnovije

#zadruga vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

U blagom sam šoku: Teodora se trudi da zadrži suze nakon susreta s majkom, uspela da izusti samo par reči! (VIDEO)

Zadruga

Odluka će biti teška, ali... Teodora otkrila koliko joj je teško jer je rastrzana između porodice i Bebice, njena majka sigurna da će se skloniti od

Domaći

Tenzija potpuno eskalirala: Terzin brat ušao u žestok klinč sa prijateljem Milice Veličković! Uvrede pljušte kao iz kabla! (VIDEO)

Domaći

Neće preći porodični prag: Terzin brat ne želi ni da čuje za Sofiju, njen otac sudržano reagovao kad je ugledao, pa dao svoj sud o njenoj aferi sa Dan

Zadruga

Ne može da sakrije sreću: Dača otkrio da mu je Janjuš prognozirao 14. mesto, osmeh otkriva da je preponosan na sebe! (VIDEO)

Domaći

To je PRESTRAŠNO, ne mogu da shvatim da to postoji: Stanija dala svoj sud o Neriovoj ispovesti, pa potkačila Aneli: Druga strana nije mogla da bude ba