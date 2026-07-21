Mislim da Hanu i mene čeka lep period: Nerio priznao da se potajno nadao prvom mestu, pa Dača dao svoj sud o njegovom učešču! (VIDEO)

Superfinalna noć "Elite 9" nastavila je da donosi nova iznenađenja, a nakon još jednog preseka glasova publika je odlučila da svoje rijaliti putovanje završi Nerio Ružanji.

Nerio je u velikom superfinalu osvojio 12. mesto, nakon što je u ovom delu večeri dobio najmanju podršku gledalaca i tako se oprostio od borbe za pobednički pehar.

Tokom svog boravka u Beloj kući, Nerio je bio deo brojnih događaja koji su obeležili devetu sezonu. Svojim stavovima, odnosima sa cimerima i učešćem u svakodnevnim dešavanjima privlačio je pažnju publike, ostavljajući svoj pečat u rijalitiju.

Profil Neria Ružanjia pogledajre OVDE.

- Bilo je veoma teško, ali mislim da Hanu i mene čeka lep period. Pod šokom sam nekim, ja imam beskonačno samopouzdanja. Šokiran sam jer nismo prvo i drugo mesto - rekao je Nerio.

- Sad je drugačiji, kakav treba da bude. On je sad onakav, kakav treba da bude - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.