U blagom sam šoku: Teodora se trudi da zadrži suze nakon susreta s majkom, uspela da izusti samo par reči! (VIDEO)

Superfinalna noć "Elite 9" nastavila je da donosi velike emocije i neizvesnost, a nakon novog preseka glasova publika je donela odluku da svoje učešće u najgledanijem rijalitiju u regionu završi Teodora Delić.

Teodora je u završnici devete sezone osvojila 13. mesto, nakon što je u ovom delu superfinala dobila najmanju podršku gledalaca.

- Kako si? - upitala je Dušica.

- Veoma sam uzbuđena - kazala je Teodora.

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- U blagom sam šoku sada nakon susreta sa majkom, ne znam da li sada mogu o tome da pričam, da li sam spremna - rekla je Teodora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.