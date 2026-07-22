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Sačekao ga HAOS po izlasku iz rijalitija! Ivan Marinković otkrio da je njegova sestra TUŽILA Miljanu, pa priznao koliko mu je bilo drago što je Anđelo ISAPO pre njega (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nakon superfinala "Elite 9", Ivan Marinković i Milena Kačavenda govorili su za Pink.rs o viralnim reakcijama iz finalne večeri, Anđelu Rankoviću, ali i dešavanjima koja su ih sačekala po izlasku iz rijalitija.

Ivan se najpre osvrnuo na snimak njegove reakcije tokom proglašenja koji je postao viralan na društvenim mrežama.

- Video sam snimak i nasmejao se. Bio sam potpuno miran jer sam znao da nema šanse da završim na 11. mestu. Da smo zajedno ustali mnogo kasnije, možda bih se i zapitao, ali ovako sam bio potpuno opušten. Namerno sam bio smiren i čekao rasplet - rekao je Marinković.

Foto: Pink.rs

On je potom otkrio da je po izlasku iz rijalitija saznao za nove probleme u porodici.

- Čuo sam da je moja sestra podnela tužbu protiv Miljane. Takođe sam saznao da su me napolju zbog toga dosta blatili. Pokušavao sam da stupim u kontakt sa Marijom, zvao sam je i slao poruke, ali nisam dobio odgovor. Za sada ne znam u čemu je problem - rekao je Ivan.

Milena Kačavenda prokomentarisala je trenutak kada je Anđelo Ranković ispao iz takmičenja, a njena reakcija izazvala veliku pažnju gledalaca.

- Bila sam potpuno sigurna da Anđelo ispada. To sam osećala i pre nego što je voditelj saopštio rezultate. Kada su ostali njih dvojica, bila sam uverena da upravo on napušta takmičenje - rekla je Kačavenda.

Foto: Pink.rs

Ivan se potom osvrnuo i na opkladu koju je imao sa Anđelom tokom rijalitija.

- Naša opklada je bila da onaj ko izgubi završi u jezeru. Međutim, Anđelo je poneo šlauf i sve okrenuo na šalu. Video sam i da je po izlasku rekao da više nikada neće ući u rijaliti, ali mislim da to nije bilo nikakvo obećanje, već izjava u afektu - zaključio je Marinković.

Autor: Iva Besarabić

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