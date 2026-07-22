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Ovo će dotući Ahmiće: Nerio pao u zagrljaj Asminovoj majci, Mevlida ga gledala ko sina, a ovo im nikada neće zaboraviti (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Reporter Pink.rs usnimio je na večerašnjoj žurki, Elite 9, Neria Ruzanjija u prisnom razgovoru sa Mevlidom Đurdžić, majkom Asmina Đurdžića, a njihov srdačan susret odmah je privukao pažnju prisutnih i izazvao brojne komentare na društvenim mrežama.

Ovaj prizor mnoge je ostavio u šoku, ali i oduševio jer ako se uzme u obzir da su porodice godinama bile u lošim odnosima zbog sukoba koji su pratili odnos Aneli Ahmić i Asmina Đurdžića. U tom periodu Neriova majka Sita je vodila rat sa Durdžićima, gde su pljuštale mnoge uvrede.

Foto: Pink.rs

Međutim, da Durdžići ne žele da mešaju decu u sukobe, dokaz je bio kada je Nerio ušao u "Elitu", upravo su oni poslali nove stvari za boravak u rijalitiju, što je Neriu tada nateralo suze na oči.

Foto: Pink.rs

Međutim kao što se može videti na snimu, Mevlida grli Neria i obraća mu se kao majka, a njemu to po svemu sudeći veoma prija, jer nema odnos sa svojom majkom Sitom.

Autor: N.B.

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