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'Mislite da je sve AI?' Željko Mitrović odgovorio "NEVERNIM TOMAMA"! Objavio stari snimak vožnje skejtom i poručio: Uzmite kokice i pogledajte tigrov spust! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/zeljkomitrovic ||

Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Grupe, ponovo je privukao pažnju na društvenim mrežama, ovog puta reagujući na komentare ispod svog najnovijeg snimka na kojem vozi skejt.

Naime, pojedini korisnici Instagrama tvrdili su da je video nastao uz pomoć veštačke inteligencije, što je Mitrović odlučio da demantuje objavljivanjem starijeg snimka na kojem se zbog opklade spuštao sa vrha Kanske tvrđave.

Ovi fićvirići i retardi koji se pojavljuju na mojoj lajni, misle da je sve AI i da se više u životu ništa stvarno ne dešava! To je svakako NO GOOD! Evo skejt-doktor Žex, malo da ih podseti na period od pre par godina kada AI nije ni postojao, oni koji su tada pratili, znaju da sam se zbog opklade skejtom spustio po kaldrmi sa vrha Kanske tvrđave! Fićvirići, šta bih vam rekao osim da uzmete kokice i odgledate ovaj tigrov spust!

Mitrović je poznat kao veliki ljubitelj ekstremnih sportova i adrenalina, sa čime su oni koji ga prate od ranije svakako dobro upoznati. Međutim, za one novije, kao i "neverne Tome", Mitrović je ovom prilikom podsetio na svoje umeće.

Autor: A.A.

#Željko Mitrović

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