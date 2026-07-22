Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće uživaju na žurki Velikog šefa.
Dejan Popović Tigar bio je sagovornik kod Ivane Šopić.
- Sjajna atmosfera i podrška. - rekao je Dejan.
- Da li ste pratili Elitu 9? Ko vam je bio favorit? - pitala je Ivana.
- Moj favorit je Aneli, ali u svakom slučaju narod je odlučio. - rekao je Dejan.
- Kako komentarišete Staniju? - pitala je Ivana.
- Ne bih je komentarisao. - rekao je Dejan.
- Kako vam se dopala žurka Velikog šefa? - pitala je Ivana.
- Domaćinski pristup i veoma sam počastvovan. Svetski nivo kvaliteta. - rekao je Dejan.
Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.
Autor: Teodora Mladenović