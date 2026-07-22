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Svetski nivo kvaliteta žurke: Biznismen Dejan Tigar otkrio ko je po njegovom mišljenu trebao da odnese pobedu, ostao sutdržan komentarisanja Stanije! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće uživaju na žurki Velikog šefa.

Dejan Popović Tigar bio je sagovornik kod Ivane Šopić.

- Sjajna atmosfera i podrška. - rekao je Dejan.

- Da li ste pratili Elitu 9? Ko vam je bio favorit? - pitala je Ivana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj favorit je Aneli, ali u svakom slučaju narod je odlučio. - rekao je Dejan.

- Kako komentarišete Staniju? - pitala je Ivana.

- Ne bih je komentarisao. - rekao je Dejan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako vam se dopala žurka Velikog šefa? - pitala je Ivana.

- Domaćinski pristup i veoma sam počastvovan. Svetski nivo kvaliteta. - rekao je Dejan.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku. 

Autor: Teodora Mladenović

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