Svetski nivo kvaliteta žurke: Biznismen Dejan Tigar otkrio ko je po njegovom mišljenu trebao da odnese pobedu, ostao sutdržan komentarisanja Stanije! (VIDEO)

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće uživaju na žurki Velikog šefa.

Dejan Popović Tigar bio je sagovornik kod Ivane Šopić.

- Sjajna atmosfera i podrška. - rekao je Dejan.

- Da li ste pratili Elitu 9? Ko vam je bio favorit? - pitala je Ivana.

- Moj favorit je Aneli, ali u svakom slučaju narod je odlučio. - rekao je Dejan.

- Kako komentarišete Staniju? - pitala je Ivana.

- Ne bih je komentarisao. - rekao je Dejan.

- Kako vam se dopala žurka Velikog šefa? - pitala je Ivana.

- Domaćinski pristup i veoma sam počastvovan. Svetski nivo kvaliteta. - rekao je Dejan.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: Teodora Mladenović