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Pobeda i kruna su moje , neka se pomiri sa tim: Stanija poručila Aneli da je publika odlučila svoje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, Stanija Dobrojević našla se u studiju kod Dušice Jakovljević dok su ostali učesnici bili na spektakularnoj žurki VElikog šefa.

Stanija Dobrojević bila je sagovornica Dušice Jakovljević koja je prokomentarisala intervju Aneli Ahmić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Moj komentar je da je takmičenje završeno. Nas dve nemamlo dodirnih tačaka. Ne znam zašto me je čačkala i dirala. Sve što sam izgoivarala poklapalo se sa njenom pričom. Pobeda je moja, kruna je moja, neka se pomiri sa tim. Gazila me je zbog plasmana. Publika je ta koja odlučuje. Mali procenat je odlučio. Ona je svakako osvojila drugo mesto. On je sam pobegao i celu priču znate. Mi nikad ne bi imale sukobe da ih ona nije sama izazivala. On mi je bio meta, a ona je trebala da sedi i uživa - rekla je Stanija.

- Mučilo te je da neko ko je ušao u nutra da brani vašu ljubav da te je izdao? - pitala je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prvo je to izdaja. Izvarao me je sa drugim ženama, idzao me je kao čoveka. Da sam bila na njenom mestu ne bih tako reagovala. Maja me je više izvređala nego Aneli - rekla je Stanija.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku. 

Autor: Teodora Mladenović

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