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VOLIM TE! Mevlida ne ispušta Staniju iz zagrljaja, Mustafa ne može da preboli što mu je nesuđenma snajka, Minka ima samo reči hvale za nju! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, Stanija Dobrojević odnela je nagradu pobednice, te se ove noći pridružila spektakularnoj žurki Velikog šefa.

Stanija Dobrojević pridružila se na žurki Velikog šefa, te su joj ui zagrljaj pritčali Mevlida Durdžić, Mustafa Durdžić i Minka Durdžić.

- Nemam reči. Sretno Stanija - rekao je Mustafa.

- Želim vam sve najbolje. Ali sve je završeno. - rekla je Stanija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Niko se sa vama ne može meriti - rekao je Mustafa.

- Nisam čula šta su Mustafa i Mevlida rekli ali ja sa Stanijom nikad nisam oimala sukob niti ću ga imati. Njih dve ne mogu da se odvoje. - rekla je Minka.

- Nikad je preboleti neću - rekla je Mevlida.

- A Maja da li je dostojna? - pitala je Ivana.

- Ne bih o tome. Znaj da te volim. - rekla je Mevlida.

Foto: TV Pink Printscreen

- I ja vas - rekla je Stanija.

- Nikad nisam imala problem sa Stanijom. Želim ti sve najbolje.- rekla je Minka.

- Ja ću vas uvek da pamtim onakoo kakvo sam vas upoznala. - rekla je Stanija.

- Mi ne želimo da se mešamo -

- Prelepa si želim ti sreću -

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad bih imala moć da vratim onaj prvi susret kad smo se upozali da je ona an sedmom nebu,e to bih volela - rekla je Mevlida.

- Jako lepo. Ovo je odnos odvojuen od onog što sam ja imala sa njim. Držite se. - rekla je Stanija.

Autor: Teodora Mladenović

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