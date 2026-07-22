Brutalnija nego ikad! Sofija uputila šok reči Danetu, otkrila šta su joj roditelji rekli nakon susreta, pa spomenula potencijalno pomirenje sa Terzom! (VIDEO)

Novinar Jovan Ilić Joca obavio je razgovor sa Sofijom Janićijević, koja je nakon završetka "Elite 9" otvoreno govorila o periodu koji je iza nje, ali i o temama koje su tokom njenog učešća izazvale veliku pažnju javnosti.

Sofija se osvrnula na brojne situacije koje su obeležile njeno učešće, a posebno na aferu koja je privukla veliku pažnju gledalaca i izazvala brojne reakcije širom regiona. Tokom razgovora sa Jovanom Ilićem Jocom, ona je odgovarala na pitanja koja su mnoge interesovala, uključujući i to da li je nakon svega stupila u kontakt sa Danetom.

- Sofija, je l' te je zvao Dane? - upitao je Joca.

- Ta priča me ne zanima. Bila sam sa ocem i majkom danas, sa frizerom, to je jedino bitno - kazala je Sofija.

- Da li ti je mama rekla nešto? - upitao je Joca.

- Ma, moja mama nema šta da kaže o tom Danetu prevarentu koji je jednom nogom u grobu. Danas smo bile zajedno, samo smo se fokusirale na to. Mama mi je samo zamerila neke reči koje sam izgovorila Terzi, ostalo ne - rekla je Sofija.

- Sofija, kada je naša ekipa iz ekipe ''Rijaliti rešetanje'' posetila Makedoniju, Safet, njegov drug je rekao mnoge stvari i delovao uverljivo, da li baš sve laž? - upitao je Joca.

- Ne znam ko je to. Daneta znam, a za svoje laži će odgovarati. Mene ta psihopada ne zanima. Ne znam da li delujem kao devojka koja se bilo čega plaši. Meni ne sme Dane da se zameri lično, ja to znam - rekla je Sofija.

- U kakvom ste odosu Terza i ja? - upitao je Joca.

- Nemam ja nikakav problem sa njim, da ga sad vidim, javila bih mu se od srca. Ja sam s njim ostala u korektnom odnosu, ali od veze nema ništa - rekla je Sofija.

- Da li si ispratila što je Nena Opozicija rekla da će te raskrinkati? - upitao je Joca.

- Ja profitiram dok se oni bave mojim životom - rekla je Sofija.

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Autor: S.Z.