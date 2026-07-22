NIKADA VIŠE NEĆU OTIĆI KOD NJEGOVIH: Teodora jasno stavila do znanja kakav je njen odnos sa Bebicom, pa istakla da njena mama Macanovića gleda kao smrtnog neprijatelja! (VIDEO)

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće imali su priliku da uživaju ove večeri na spektakularnoj žurki Velikog Šefa.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica bili su sagovornici kod Jovana Ilića - Joce novinara.

- Kakvi su sada utisci i šta se dogodilo za 24h? - pitao je Joca.

- Ja sam ovde ostala zbog žurke. Za 7h idem kod mojih da se ispričam o svemu i da poslažem utiske o svemu - rekla je Teodora.

- Šta su ti govorili Slavica i otac? - pitao je Joca.

- Gore je govorila javno nego meni što je rekla. Znam da mu nikada neće oprostiti neke stvari jer se neke stvai nisu dogodile kao u ovoj sezoni. Ja razumem moju mamu i da joj nikad neče preči preko ničega, kao što možda ni njegova meni neće. Ja ću se sa mojom majkom viđati svakodnevno, mnogo češće. Moja majka ga sada gleda kao smrtnog neprijatelja. Teška je sitacija. Ja sam juče bila u šoku. - rekla je Teodora.

- Bebice, meni ovo deluje kao rastanak - rekao je Joca.

- Mnogo toga se desilo između mene i Teodore. Bilo je očekivano. Neprijatna situacija jeste. Ja odlično znam kako se ona oseća. - rekao je Bebica.

- Čim sam ovde sa njim na žurki znači da sam mu dala priliku. Želim da saslušam majku da mi ispriča sve. Ja sam svakako rekla da on pokaže u jednom trenutku što je i pre pokazivao, ja i on bi završili za sva vremena. Ova tri meseca nije pokazivao ništa. Moja majka tvrdi da se on folira. Ja sam rekla da će se napolju u prvih 15 dana sve pokazati. Ja nikada više neću doći kod njegovih. Nikad neću otići u Kotež. - rekla je Teodora.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović