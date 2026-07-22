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UŽIVO NA PINKU! Epski trenutak, pomirenje Aneli Ahmić i Minke

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće imali su priliku da uživaju ove večeri na spektakularnoj žurki Velikog Šefa.

Dok je uveliko žurka Velikog šefa u toku, iznenađenjima niakd kraja. Nakon što su Durdžići poleteli u zagrljaj Staniji Dobrojević, još jedan trenutak nije ostao ne zapažen.

Foto: TV Pink Printscreen

Aneli Ahmić, Minka Durdžić i Mevlida Durdžić suočile su se oči u oči posle dugo vremena i to pred kamerama.

Foto: TV Pink Printscreen

Konačan ishod pomirenja Ahmićeve i Durdžića gledajte uživo na Tv Pinku.

Autor: Teodora Mladenović

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