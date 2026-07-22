AKTUELNO

Domaći

BILA SAM U ŽELEZNIKU, UPOZNALA SAM JOVANINOG OCA! Dragana i Matora otkrile sve o porodičnim odnosima, ne kriju zadovoljstvo (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće imali su priliku da uživaju ove večeri na spektakularnoj žurki Velikog Šefa.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević bile su naredni sagovnornici kod Jovana Ilića - Joce novinara.

- Kakva je situacija između vas dve? Šta je bilo sa roditeljima Dragana? - pitao je Joca.

- Žurka je odlična. Otišla sam posle žurke kući, bila sam sa porodicom. Najbitnije mi je da su me prihvatili kao ćerku. Svoje emso se ne jede. Nismo pričali o odnosu sa Matorom. Danas sam bila u Železniku - rekla je Dragana.

- Kako je delovalo upoznavanje? - pitao je Joca.

Foto: TV Pink Printscreen

- Upoznala sam Jovaninog oca. Super je prošlo, bilo je lepo, spremili su nam ručak - rekla je Dragana.

- Kad ćeš ti kod Dragana? - pitao je Joca.

- Ja razumem njene roditelje. Meni je bitnmoi da moja devojka ima osmeh i da je njena porodica prihvata rekla je Matora.

- Bitna sma im ja, moja sreća, zdravlje. Mi nismo pričali uopšte na temu Matore. Oca nisam odmah videla, skuvala sam mu kafu, imala sam tremu. Najbitnija sam im ja i samo ja. - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kad njena porodica ništa ne priča, ima poštovanje. Ovi lažni parovi, najbitnije je poštovanje. Ona je njihova, mene poštuju. meni je bilo bitno da ona bude srećna. Njoj je falio otac. Hvala Bogu sve je u redu. - rekla je Matora.

- Kakva budućnost može da se očekuje kod vas? - pitao je Joca.

- Odmah sam otuišla kod roditelja. Sutra idem za Smederevo. Postala sam tetka, želim da vidim bebu. - rekla je Dragana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Najveći plasman do sad. Ja sam ko Lepi Mića, devet godina am ovde. Čak zaslužujem pre Asmina da budem tu - rekal je Matora.

- Ko ti se najviše zgadio u Eliti 9? - pitao je Joca.

- Asmin. Čovek koji može da ima onakve uspomene sa ćerkom i da traži DNK. Sve će proći ali dete će te pitati što si to tražio. - rekla je Matora.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku. 

Autor: Teodora Mladenović

#Dragana Stojančević

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Jovana Tomić Matora

#Pink

#Pink TV

#Superfinale

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

#superfinale Elite 9

POVEZANE VESTI

Domaći

UŽIVO NA PINKU! Epski trenutak, pomirenej Aneli Ahmić i Minke

Domaći

NIKADA VIŠE NEĆU OTIĆI KOD NJEGOVIH: Teodora jasno stavila do znanja kakav je njen odnos sa Bebicom, pa istakla da njena mama Macanovića gleda kao smr

Domaći

Svetski nivo kvaliteta žurke: Biznismen Dejan Tigar otkrio ko je po njegovom mišljenu trebao da odnese pobedu, ostao sutdržan komentarisanja Stanije!

Domaći

VOLIM TE! Mevlida ne ispušta Staniju iz zagrljaja, Mustafa ne može da preboli što mu je nesuđenma snajka, Minka ima samo reči hvale za nju! (VIDEO)

Zadruga

Pobeda i kruna su moje , neka se pomiri sa tim: Stanija poručila Aneli da je publika odlučila svoje! (VIDEO)

Domaći

Asmin je pozvao mog oca i izvinio mu se! Dača opleo po Marinkovićima i Durdžićima, nada se da će na žurku doći Car koji će opdvući Maju u Pab (VIDEO)