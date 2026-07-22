BILA SAM U ŽELEZNIKU, UPOZNALA SAM JOVANINOG OCA! Dragana i Matora otkrile sve o porodičnim odnosima, ne kriju zadovoljstvo (VIDEO)

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće imali su priliku da uživaju ove večeri na spektakularnoj žurki Velikog Šefa.

Jovana Tomić Matora i Dragana Stojančević bile su naredni sagovnornici kod Jovana Ilića - Joce novinara.

- Kakva je situacija između vas dve? Šta je bilo sa roditeljima Dragana? - pitao je Joca.

- Žurka je odlična. Otišla sam posle žurke kući, bila sam sa porodicom. Najbitnije mi je da su me prihvatili kao ćerku. Svoje emso se ne jede. Nismo pričali o odnosu sa Matorom. Danas sam bila u Železniku - rekla je Dragana.

- Kako je delovalo upoznavanje? - pitao je Joca.

- Upoznala sam Jovaninog oca. Super je prošlo, bilo je lepo, spremili su nam ručak - rekla je Dragana.

- Kad ćeš ti kod Dragana? - pitao je Joca.

- Ja razumem njene roditelje. Meni je bitnmoi da moja devojka ima osmeh i da je njena porodica prihvata rekla je Matora.

- Bitna sma im ja, moja sreća, zdravlje. Mi nismo pričali uopšte na temu Matore. Oca nisam odmah videla, skuvala sam mu kafu, imala sam tremu. Najbitnija sam im ja i samo ja. - rekla je Dragana.

- Kad njena porodica ništa ne priča, ima poštovanje. Ovi lažni parovi, najbitnije je poštovanje. Ona je njihova, mene poštuju. meni je bilo bitno da ona bude srećna. Njoj je falio otac. Hvala Bogu sve je u redu. - rekla je Matora.

- Kakva budućnost može da se očekuje kod vas? - pitao je Joca.

- Odmah sam otuišla kod roditelja. Sutra idem za Smederevo. Postala sam tetka, želim da vidim bebu. - rekla je Dragana.

- Najveći plasman do sad. Ja sam ko Lepi Mića, devet godina am ovde. Čak zaslužujem pre Asmina da budem tu - rekal je Matora.

- Ko ti se najviše zgadio u Eliti 9? - pitao je Joca.

- Asmin. Čovek koji može da ima onakve uspomene sa ćerkom i da traži DNK. Sve će proći ali dete će te pitati što si to tražio. - rekla je Matora.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: Teodora Mladenović