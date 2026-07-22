SPREMNA SAM DA IMAM SA NJIM DETE: Sara i Murat otkrili u kakvom su odnosu i da li planiraju odlazak u Španiju! (VIDEO)

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće imali su priliku da uživaju ove večeri na spektakularnoj žurki Velikog Šefa.

Sara Stojanović i Murat Asylguzin bili su naredni sagovornici kod Jovana Ilića- Joce novinara.

- Šta se tačno sa tobom i Muratom izdešavalo? - pitao je Joca.

- Ja sam umorna iskreno da ti kažem. Malo je popio i on ne razume da idemo našoj kući. Rekao je da uzima kartu i da u četvrtak ide kući. - rekla je Sara.

- Ona govori da hoće kući i ja sam rekalo da hoću kući. Poenta je da ona dođe kod mene u Španiju. Ja ne vidim problem da sad idemo odmah kući. - rekao je Murat.

- Meni kad se ide kući ja sam nervozna. - rekla je Sara.

- Kakva je sad situacija između vas dvoje? - pitao je Joca.

- Ja se ne slažem da je on mene ovde nazivao pogrdnim imenima. Ja sam ta koja je ispadala loša šprema njemu, a on mi je praštao. Ja ne mogu da verujem da smo mi toliko voljeni. - rekla je Sara.

- Koliko se Murat sa nekim stvarima nosio napolju? - pitao je Joca.

- Mnogo mi je bilo teško, jedva sam izdržala pritisak. Ja ne znam kako su ti ljudi vaspitani. Murat je neko ko je prešao preko moje prošlosti. Ja tim ljudima nisam ništa loše uradila. ja sam ovog dečka najviše zavolela. Shvatila sam da ga volim kad je izašao. Što se tiče Terze to je gluposti i sapleo se. Prišao mi je i njegov brat i izvinio se što je njegov brat bio loš prema meni. - rekla je Sara.

- Je l' si spremna da praviš sa Muratom decu? - pitao je Joca.

- jesam - rekla je Sara.

- Omamo ozbiljne planove. Korak po korak - rekao je Murat.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta.

Autor: Teodora Mladenović