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Mislim da je Stanija zasluženo pobedila: Marinković sabrao utiske sa superfinala, pa opleo po Bebici i Teodori! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nakon što je juče održano veliko superfinale “Elite 9”, bivši učesnici Bele kuće imali su priliku da uživaju ove večeri na spektakularnoj žurki Velikog Šefa.

Ivan Marković bio je naredni sagovornik Ivane Šopić.

- Slikao sam se sa Cekićem ko da je Zdravko Čolić. Ja ove sezone bez glave teme i priče, imam utisak da me je narod nagradio - rekao je Ivan.

- Da li si pomislio da te je naod nagradio, držao si svoj stav, da je to došlo na naplatu? - pitala je Ivana.

- Da jer mi koji smo učestvovali, kad dođe taj momenat, razmišljao sam par puta ali je bilo jače od mene. Negde sam možda i grešio ali da sam održao pravi stav i mišljenje - rekao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš Bebičin plasman? - pitala je Ivana.

- Ja sam sinoć na ostrvu rekao da prvi put vidim 20 ljudi, a Bebica i Teodora su bili tu uljezi. To je čovek koji je 500 puta promenio izjave i stavove. Asmin i Maja su toliko pomogli njima, d aod ode njihove bruke od 3 godine se izdignu. Ja Anitu nisam video u top tri,a li sada mogu. Stanija nije ni blizu loša kao Aneli. Verujem naredu. Rekao sam Staniji da sam mnogo ljudskih kvaliteta. Mislim da je Stanija zasluženo pobedila - rekao je Ivan.

- Tvoje slavlje kada je Anđelo napustio ostrvo - glasila je konotacija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Video sam klip. Anđelo je nas predstavio sebe kao... Bilo mi je u jednom trenutku žao kad je otišao u studio pokunjen. - rekao je Ivan.

- Filip je takođe daleko dogurao. Akko ga definišeš? - pitala je Ivana.

- Mislio sam da ima šanse da pobedi. Mislim da je ovo realno. Ima dosta kvaliteta. DA je imao bolji stav sigurno bi imao bolji plasman - rekao je Ivan.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku teksta. 

Autor: Teodora Mladenović

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