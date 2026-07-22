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Nemam ja šta da se slažem sa njim, iznenadio me je! Ivana Vrbaški otkrila šta misli o Viktoru, a evo šta kaže o Mininom ponižavanju kad je molila za ljubav! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Minina majka je uvek bila tu za svoju ćerku, uvek ju je bodrila i podržavala, a sada je prokomentarisala njenu vezu sa Viktorom.

Ivana Vrbaški, majka Mine Vrbaški otkrila je za naš portal da ništa ćerki neće zameriti, što se tiče ponašanja u rijalitiju.

- Kao i uvek, nemam. Evo sve se vidi. Kao i uvek ima malih greškica, to je zatvoren prostor, nisu joj trebali neki ispadi, ali Bože moj - rekla je Ivana, pa otkrila šta misli o tome što se Mina ponižavala moleći za Viktorovu ljubav:

Foto: Pink.rs

- Svi smo mi to doživeli nekad, ali van kamere.

Ona je potom istakla da je Viktor potpuno drugačiji privatno, te da ju je iznenadio.

- Viktor me je toliko iznenadio, privatno je potpuno drugačiji, a ako je Mina srećna, meni je najbolje. Nemam ja šta da se ja slažem sa njim, ako je Mina srećna i mama je srećna - rekla je Ivana, a potom dodala da joj ništa ne smeta u njihovom odnosu.

Foto: Pink.rs

- Razlika u godinama ako njima ne smeta, ne smeta ni meni. Sve što je bilo u rijalitiju, treba da ostane u rijalitiju, ne zameram im ništa - dodala je Ivana.

Autor: R.L.

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