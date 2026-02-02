AKTUELNO

Zadruga

Ponižava njegovu frizuru, kaže da se ne kupa, neće odnose s njim... Uroš otkrio KAKO JE SVE Anastasija DEGRADIRALA Boru! (VIDEO)

On je uvek tu za njega.

Bora Santana i Uroš Stanić razgovarali su danas sa Tošom o Borinim problemima sa Anastasijom Brčić.

- On meni i uništi vezu, pa me teši. Nije ni ona Penelopa - rekao je Bora, a onda je Uroš počeo da nabraja zašto Anastasija nema više šanse kod Santane.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponizila ga kao muškarca, degradirala, govorila da je aljkav, smrdljiv, da se ne tušira, nikad ga nije utešila, ponižava njegovu frizuru, pomirla se da bi mu se osvetila pa otišla da se ljubi sa Sandrom Todić, nikad ga nije hvalila, urušavala mu je samopouzdanje i gazila ga. Uništila ga je kao muškarca. Ja njega podržavam, ali trenutno mu veze nisu potrebne. Nije htela da ga ljubi, da imaju odnose, ništa - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

