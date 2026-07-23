OVO SU SVI ČEKALI! U Narod pita stižu Aneli i Asmin da se KONAČNO SUOČE nakon Elite! SVI NA PINK

Voditelj Milan Milošević večeras će u Pinkovom studiju, u emisiji "Narod pita" dočekati i ugostiti bivše partnere Aneli Ahmić i Asmina Durdžića nakon deset meseci provedenih ispred kamera.

Emisija kojoj se gledaoci najviše raduju nakon završetka rijalitija - Narod pita, počinje večeras, a voditelj Milan Milošević ugostiće drugoplasiranu Aneli Ahmić i njenog bivšeg partnera, petoplasiranog superfinalistu, Asmina Durdžića.

U studiju televizije Pink pašće suočavanje, prvi put, van kamera rijalitija, a gledoci će sve to moći da prate, ali i prokomentarišu putem uključenja u program.

Aneli i Asmin otrkiće šta se dešava u njihovom životu nakon što su napustili "Elitu 9", da li su zadovoljni plasmanom, ali i kako je protekla sinoćna žurka u Šimanovcima.

Podsetimo, Aneli je sinoć bila veoma prisan odnos sa Filipom Đukićem, dok je palo i pomirenje sa Minkom, Mevlidom i Mustafom Durdžićem, Asminovim roditeljima. Alibaba je ovo žestoko zamerio svojim najbližima, te istakao da ne priliči da se grle i ljube sa njegovim bivšim partnerkama sa kojima nije u dobrim odnosima.

Osim toga, Asmin je imao i dramu sa svojom devojkom Majom Marinković, koja mu je pretila, psovala ga i urlala, nakon što ga je udaljila sa žurke Velikog šefa.

Autor: R.L.