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Dolazi u Majami zbog Stanije?! Evo da li je pobednica Elite 9 upoznala Brazilca, Dača progovorio o potencijalnoj maćihi (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Na dan spektakularnog superfinala Elite 9, otac Dače Virijevića, čuveni Brazilac je na ato marke Mercedes, stavio registraciju Stanija, i na taj način pokazao da je njena podrška.

Tim povodom na sinoćnjoj žurki povodom kraja Elite 9, za Pink.rs su Dača i Stanija otkrili da li se ona upoznala sa Brazilcem i kako je reagovala na tablice.

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- Stanija nije upoznala Brazilca, tata je sedeo sa Stanijinom mamom i njihovom prijateljicom. Neće moj tata da upozna Staniju u Eliti, naći će on načina da se upoznaju, on će zbog nje doći u Majami - rekao je Dača pa se Stanija nadovezala:

- Nisam videla te tablice i nismo se upoznali, žao mi je što se nismo upoznali juče. Vidim da je juče bilo udarno za tablice na kojima pise Stanija, hvala na tome. Večeras slavimo i to je to - rekla je Stanija.

Foto: Pink.rs

Detaljnije u nastavku.

Podestimo, jednom prilikom je Marko Janjušević Janjuš upitao Daču Virijevića kako bi reagovao da njegovo otac uđe u emotivnu vezu sa Stanijom i da li bi je zvao mama, a Dačin odgovor je mnogo iznenadio.

- Šta bi rekao da tvoj tata stvarno bude u ozbiljnoj vezi sa Stanijom, je l' bi je zvao mama - pitao je Janjuš.

- Ja imam samo jednu mamu. Ali ne bih se mešao u njegov izbor, poštujem. Samo da je lepa da je zgodna, da se ne brukamo - rekao je Dača.

Autor: N.B.

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