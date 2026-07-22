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Postoji jedna mala devojčica: Nakon javnog pomirenja sa Aneli, oglasila se Asminova sestra, evo šta je poručila (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Tokom sinoćne spektakularne žurke povodom kraja Elite 9, došlo je do neočekivanog obrta u odnosu Aneli Ahmić i porodice Durdžić.

Naime, u jednom momentu su Aneli na žurki prišle Asminova majka Mevlida i sestra Minka, gde su porazgovarale o svim sukobima koje su imali prethodne tri godine.

Kao što se moglo videti oni su razgovarali, bilo je suza, ali i zagrljaja, te se moglo zaključiti da je došlo do pomirenja kod njih.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Asminova sestra Minka sada se oglasila na svom Instagramu i otkrila zbog čega je došlo do pomirenja sa Aneli:

- Veliko hvala za sve divne poruke. Mi smo sinoć postupili spontano i onako kako nas je srce vodilo. Ipak postoji jedna mala devojčica koja ima pravo i zaslužuje obe porodice - napisala je Minka i na taj način stavila tačku na sve sukobe sa Ahmićima.

Foto: Instagram.com

Odnos između Aneli Ahmić i porodice Durdžić godinama je obeležen javnim sukobima i međusobnim optužbama koje su se često iznosile u medijima i rijaliti programima. Nakon raskida sa Asminom Durdžićem, sa kojim ima ćerku Noru, Aneli je više puta tvrdila da nije bila prihvaćena od njegove porodice i da su tokom njihovog konflikta bezrezervno stali na Asminovu stranu. Sa druge strane, Asmin i pojedini članovi porodice Durdžić javno su iznosili kritike na Anelin račun i osporavali njene navode. Uprkos povremenim izjavama da pokušavaju da zbog zajedničkog deteta održe korektnu komunikaciju, javno dostupne informacije ukazuju da odnosi između Aneli i porodice Durdžić i dalje ostaju narušeni. 

Autor: N.B.

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