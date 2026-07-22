BEZ TRUNKE ŠMINKE: Aneli stigla na snimanje Narod pita, spremna na suočavanje sa bivšim suprugom Asminom (VIDEO)

Drugoplasirana učesnica Elite 9, Aneli Ahmić, stigla je u studio televizije Pink, gde će se večeras suočiti sa bivšim suprugom Asminom Durdžićem u emisiji "Narod pita". Reč je o njihovom prvom televizijskom susretu nakon završetka rijalitija, zbog čega vlada veliko interesovanje javnosti.

Aneli je u studio stigla u ležernom izdanju. Za ovu priliku odabrala je svetlu teksas jaknu preko duže majice sa upečatljivim printom, dok je kosu pustila da slobodno pada preko ramena. Dobro raspoložena izašla je iz automobila i uputila se ka studiju, gde je očekuje razgovor koji mnogi već nazivaju jednim od najnapetijih nakon završetka sezone.

Večerašnje izdanje emisije privlači posebnu pažnju, budući da će Aneli i Asmin imati priliku da prvi put javno razgovaraju nakon izlaska iz rijalitija. Njihov odnos mesecima je bio jedna od glavnih tema, a gledaoci očekuju odgovore na brojna pitanja o njihovom turbulentnom odnosu i svemu što se događalo tokom i nakon boravka u "Eliti".

Ostaje da se vidi da li će njihov susret proteći mirno ili će stare nesuglasice ponovo isplivati na površinu, ali jedno je sigurno – večerašnja emisija "Narod pita" biće u centru pažnje gledalaca.

Autor: N.B.