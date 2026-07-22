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Ona zna da mi je stalo do nje: Filip uverava Aneli da nije završio sa drugom devojkom posle superfinala, ona mu jasno pokazala da ga više ne želi pored sebe: Ostaću mu pusta želja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Aneli Ahmić i Filip Đukić razgovarali su sa novinarom Jovanom Ilićem , gde su se osvrnuli na svoj odnos nakon završetka superfinala "Elite 9". Njih dvoje odgovarali su na pitanja koja su prethodnih dana izazvala veliko interesovanje javnosti, a jedna od glavnih tema bili su navodi koji su se pojavili nakon završetka rijalitija.

Posebnu pažnju privukla je tema koja se odnosi na priče da je Filip nakon superfinala bio sa Sandrom Todić i Sarom Raičević. Novinar je zamolio Filipa da prokomentariše navode koji su se pojavili u javnosti, nakon čega je on odlučno negirao takve tvrdnje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si zadovoljan 6. mestom? - upitao je Joca.

- Ja sam zadovoljan jer sam ostao dosledan i svoj - rekao je Filip.

- Kakav je sad tvoj odnos sa Aneli? - upitao je Joca.

- Što se Aneli tiče, pričali jesmo. Pričaju da sam nešto imao sa Todićkom i Sarom Raičević posle finala, to nije tako. Bio je tu Terza - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, da li si videla da se Todićka slikala da je bila sa Filiom noćas? - upitao je Joca.

- Videka sam i nemam komentar na to - rekla je Aneli.

- Ona je sad ljuta, ali znam da zna šta je isitna da nisam bio sa njom - rekao je Filip.

- Ja sebi verujem - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam da ona zna da mi je stalo do nje. Bio sam s njom, sedeo sam s njom - kazao je Filip.

- Ostaću mu pusta želja - kazala je Aneli.

- Mogu na poligraf da idem, nisam bio sa Sandrom - rekao je Filip.

- Mislim da sam pogrešila u svom izboru - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

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