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Ne želi da vidi Noru: Aneli optužila Asmina da priprema teren da izbegne susret sa njihovom ćerkom! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom emisije ''Narod pita'', poziv Nene Opozicije dodatno je rasplamsao hladan rat Aneli Ahmić i Asmina Durdžića. Naime, njih dvoje nastvilu su svoju raspravu, te je sav prljav veš isplivao na površinu.

Voditelj Milan Milošević pokušao je da odgonetne mnoge nejasnoće, kada je reč o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića u emisiji ''Narod pita''.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam bio dobar sa njenim bratom, branio sam njega i rekla sam da nije bilo ko. On je za razliku od Aneli gospodin i verujem da će uvek stati iza nje. Problem je jer je ona meni pretila da će mi on nauditi - rekao je Asmin.

- Ovo sada priča jer ne želi da vidi Noru 26. jula - kazala je Aneli.

- Ja se nikoga ne bojim, samo dragog Boga, a svoje dete ću da vidim, to treba da ti bude jasno, Aneli - rekao je Asmin.

- Neno, ko je u pravu ovde, kada je reč o porodicama i obračunima? - upitao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne znam ko je u pravu, samo imam da kažem da će se sve oko deteta, jedino na sudu rešiti. Ja sam rekla šta sam imala, da je Nora bez dozvole za boravak bila u inostranoj državi, a to tako ne sme, Aneli, nisi dobra majka, ti si na tri godine ostavila ćerku - rekla je Nena Opozicija.

- Ja sam za svoje dete zaradila, jer je nas Asmin kao kerove izbacio iz stana. Nije bila Nora na crno u Bosni - kazala je Aneli.

- Bila je u Hrvatsoj, Bosni, svuda je ilegalno bila. Austijski pasoš ima, to je njeno mesto rođenja - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

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