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AU, LETE BRUTALNE OPTUŽBE! Aneli se naoštrila, pa iznela brojne tvrdnje na Asminov račun, on uzvratio: Sud bi ti dete oduzeo da vide kako se ponašaš! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, koji su bili gosti voditelja Milana Miloševića, nastavili su svoju žučnu raspravu u emisiji „Narod pita“, gde su ponovo razmenili niz međusobnih optužbi i tvrdnji o svom odnosu. Tokom burne debate pale su brojne tvrdnje.

Tokom emisije pale su brojne tvrdnje koje su se odnosile na njihov nekadašnji odnos, porodične prilike, komunikaciju nakon završetka rijalitija, kao i događaje o kojima su oboje govorili iz svoje perspektive. Svaka nova tema otvarala je prostor za nove rasprave, zbog čega je atmosfera u studiju u više navrata postajala veoma napeta.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, da li ti je sada lakše, ili teže, nego kada je emisija počela? - upitao je Milan.

- Meni je sasvim svejedno. Mene to ne zanima - rekla je Aneli.

- Istina je onda da je ubio rođaka, da je konzumirao narkotike, kao što si rekla? - upitao je Milan.

- Sve je istina što sam rekla. Kao i da je Maja gurala njemu u du*e bodi mist - kazala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- To je takva boleština, Aneli, seljančuro jedna. Sram da te bude. Em sam ubica, em govori to za bodi mist i narkomaniju - rekao je Asmin.

- Nisi ti njega lišio života, nego ste se dro*irali zajedno, a ostavio si dečka na cedilu kada se predozirao - kazala je Aneli.

- Aneli, šta bi se desilo da odete na sud Asmin i ti? - upitao je Milan.

- Uništila bih ga. Svi dokazi su na mojoj strani i to je istina - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Na sudu samo da vide kako se jedna majka ponaša i nije pored deteta, oduzeli bi joj dete - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

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