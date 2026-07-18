Ne zna šta ga je snašlo! Maja topi mozak Asminu strahom da će je ostaviti, on ne prestaje da se kune i obećava (VIDEO)

Nakon suza koje je prolila u hotelu, Maja i Asmin nastavili su raspravu o svom odnosu ispred istog.

Maja Marinković i Asmin Durdžić raspravu o svom odnosu nastavili su ispred hotela, gde su se osamili.

- I šta ćemo, hajde, reci ti meni - rekla je Maja.

- Nemam snage sada da razmišljam iskreno - rekao je Asmin.

- Znaš šta je problem?! Ti nisi čovek od reči, ti prebaciš i onda pričaš drugo - rekla je Maja.

- Znam da sam takav, kada me dovodiš u crveno, poludim i nemam kontrole. Spreman sam na sve tada, ali se kajem nakon pet minuta...Ja sam za tebe bio tu kao brat rođeni i dok nismo bili zajedno, a ti si mene ponižavala uvek. Ne znam čime sam to zaslužio - rekao je Asmin.

- Ma nemoj, flertovao si i ti. Asmine, imaš to u sebi, lažeš, lažov si patološki - rekla je Maja.

- Ko meni daje garanciju da nisi ovakva napolju?! Ja tebe ovakvu ne bih trpeo napolju ni tri sata - rekao je Asmin.

- Ti si taj koji je mene ovde prodao. Hoćeš da mi kažeš da me nećeš ostaviti na superfinalu. Ti imaš 36 godina, nisi balavac, znaš li da se postaviš kao muškarac?! - pitala je Maja.

- Koji autoritet ja da imam, rekla si da mi tata je*e sestru?! Rekao sam da neću da te ostavim za sada, što bih te ostavio?! - rekao je Asmin.

- To je tebi ciljl, ideš da je*eš ku*ve - zaplakala je Maja.

- Tebi su samo ku*ve u glavi, plačeš na silu. Ja nisam takav da kada volim da je*em ku*ve...Kad s tobom raskinem, ja se neću pomiriti ni s njom, ni sa bivšima - rekao je Durdžić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić