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Doživeo sam najveći blam, da mi devojka najstrašnije vređa porodicu: Svađa Asmina i Maje se nastavlja, ne uspevaju da pronađu zajednički jezik! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Maja Marinković i Asmin Durdžić danas su imali žestoku rasptavu, koja je eskalirala najfnusnijim uvredama, te su i sami učesnici ostali zatečeni onim što je ovaj par izgovorio. Oni nisu uspeli ni nakon intenzivnog intimnog odnosa da pronađu zajednički jezik, pa su nastavili raspravu.

Asmin Durdžić i Maja Marinković nastavili su svoju raspravu, u kojoj je ona istakla da po njegovim reakcijama i postupcima može da zaključi da je on uopšte ne voli ni najmanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti mene uopšte ne voliš, kao se to ponašaš. Ajde, zagrli me - rekla je Maja.

- Neću da gledam kako volim kako se je*e. Moje reakcije koje imam su prirordne, sasvim prirodne. Je l' problem nekada imati reakciju, bez uvrede i reakcija?! - kazao je Asmin.

- Kakav si ti folirant - kazala je Maja.

- Trebalo je sve da vas je*em i šutnem nogom u du*e. Vi žene poštujete samo muškarce koji vas iz*ebu i to je to, a ne one koji su prema vama iskreni i dobri - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si mene čitav dan provocirao, a sve to radiš jer patiš od skandala i za tim žudiš - kazala je Maja.

- Ja sam doživeo najveći blam. Devojka mi vređa najstrašnije porodicu, to je strašno. Majo, samo me pusti malo, molim te - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Autor: S.Z.

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