Koju si pevačicu ovde čekao da dođe da peva: Dača rešio da razotkrije sve afere Asmina i Maje, pršte uvrede! (VIDEO)

Nije im bilo dosta za crnim stolom , pa su raspravu nastavili nakon emisije.

Dok su reklame u toku, Maja Marinković, Danilo Dačo Virjević i Asmin Durdžić ušli su u raspravu.

- Ja se kunem u celu svoju porodicu da si mi to rekla. A pevačicu s kojom si ti bio? - rekao je Dača.

- Koja? - pitao je Asmin.

- Zapitaj se koja. Moje srce gori kao Afrika, na licu ti Sibir piše. Sve ću da vas razotrkijem sad pred kraj. Nikada mi nisi rekao tačno ime i prezime, to moram da kažem. - rekao je Dača.

- Ti si rekao da je tvoj tata bio sa Slađom i Majom i da ti strina ide od komšije do komšije - rekao je Asmin.

- Koju si pevačicu ovde čekao da dođe da peva. - nastavio je Dača.

- Koju? - pitao je Asmin.

- Reci Maji - rekao je Dača.

- Je l' sam bio tad u vezi? - pitao je Asmin.

- Nisi - rekao je Dača.

- Rijaliti je završen. Ja nju nisam j*bao, ja nju volim - rekao je Asmin.

- Ti meni pakuješ afere i lažeš - rekla je Maja.

- Nije rijaliti završen, videćeš šta te čeka napolju. Zhaziću te. Us*ao sam te juče na intervjuu. Ona treba da bude ponosna što je bila sab tim glumcem. Znaš šta je taj glumac za tebe? Treba da toi bude drago što ubacuješ u istu rupu kao i on. Popuši ga glumcu - rekao je Dača.

- Ajde skidaj gaće - rekao je Asmin.

Autor: Teodora Mladenović