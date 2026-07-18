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Drama ne prestaje! Maja ne krije nesigurnost u Asmina, on joj priznao: I da te ostavim, mene... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Rasprava Maje Marinković i Asmina Durdžića o njihovom odnosu nastavila se u hotelu.

Maja Marinković i Asmin Durdžić nastavili su svoju rapsravu u hotelu.

- Ja i da te ostavim ništa ne može da me izvuče iz ovog mulja - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aham, znači ti o tome razmišljaš, ti sa mnom kupuješ mir - rekla je Maja.

- Kada si nenormalna ne podnosim tvoju blizinu, ne mogu da te gledam očima, evo sada ti kažem. Ne znam zašto se ne izdigneš iz situacije i ti mene ostaviš - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja tebe volim - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

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