Ako je voli, neka ide s njom u Majami: Asmin zapištao poput ekspres lonca zbog Mevlidinog spuštanja lopte sa Stanijom i Aneli, promenio sve boje! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević obavio je razgovor sa Asminom Durdžićem u emisiji ''Narod pita'', nakon što se njegova majka oglasila telefonskim putem.

Naime, ona je otkrila zbog čega je zagrlila Aneli Ahmić i Staniju Dobrojević, ali je on istakao da ne može da razume njen postupak i da ga time ponižava i ide protiv njega i njegovih odluka.

- Asmine, veoma si besan jer se sada tvoja majka uključila - rekao je Milan.

- Boli mene ku*ac za Staniju, neka je moja mama vodi za ruku i vodi u Linc, u Majami neka ide ako želi. Nema potrebe da zove sad u ''Narod pita'', ona treba drugim stvarima da se bavi. Ko je Stanija mojoj mami? Ko je nagovara da priča neke hvalospeve o njoj? Nisam ja dete, moja mama jako pogrešne stvari meni ovim oglašavanjem svojim, to je istina. Odakle joj ideja da grli Aneli? Aneli je nju time po*išala, a moja mama time mog oca i mene, to je strašno - rekao je Asmin.

- Mevlida sada kontrira Maji, nijedna joj ne odgovara, samo sada tera inat Maji - rekla je Aneli.

- Ja sam sve govorio javno. Ja sam Aneli varao, znala je ona za sve to,

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Autor: S.Z.