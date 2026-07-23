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Nazivala te je kerom, isprala ti je mozak: Gledateljka žestoko oplela po vezi Asmina i Maje, on stao u njenu zaštitu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom emisije ''Narod pita'', Asmin Durdžić se osim sa svojim roditeljima, posvađao i sa svojom podrškom, koja mu je, kako je i sam istakao okrenuo leđa.

Voditelj Milan Milošević, dao mu je reč, kako bi prokomentrisao loše komentare koje su na njegov račun imale žene, koje su godinama bile njegova podrška i verni navijači.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kako komentarišeš to što je Asmin zaratio sa Nenom i Draganom, svojom podrškom? - upitao je Milan.

- Mislim da Nena neće biti istrajna u tome - rekla je Aneli.

- Nena je napisala da je od danas Asmin vazduh za nju - rekao je Milan.

Potom je usledilo uključenje naredne gledateljke, Marine iz Beograda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemam reči ni za Asmina, ni za Aneli. Ja Asmina ne mogu organski da podnesem, nikako ne mogu da ga smislim. On je nikakav muškarac. Što se Aneli tiče, ona je žena koja ne znas usta da zatvori, neka makar proba da se ponaša normalno. Uvek je bila zaista dosadna, njeno učešće je bilo takvo. Što se mene tiče, favoriti su mi bili Dača i Ivan, za njih sam navijala. Aneli, po čemu je tebi Stanija kriva? - rekla je gledateljka.

- Ja sa ovom gospođom ne bih da razgovaram - rekla je Aneli.

- A šta je onda kriva Maja Staniji? - upitao je Asmin.

- Kriva je, jer joj je bila lažna drugarica - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Što je Maja lažna drugarica bila? Ja sam je jurio mesecima - rekao je Asmin.

- Dečko, ona je tebe nazivala kerom. Ona ti je isprala mozak. Ne znam kako misliš da ti ja ista kažem. An*lno ste se zadovoljavali, sram da vas bude - kazala je gledateljka.

- Molim? Pa nismo mi Stanija da se se*samo an*lno u senu. Marina, ti si u mene zaljubljena, pa lupetaš gluposti - rekao je Asmin.

- Maja ti se ne tušira posle se*sa - rekla je gledateljka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

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