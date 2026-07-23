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Porasla poput kvasca: Gledalac vinuo Aneli u nebesa, pa se osvrnuo na Asminovu i Majinu vezu: Nema smisla da vas vređaju... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Naredni gledalac uključio se u emisiju ''Narod pita'', te je prokomentarisao večerašnje goste, Maju Marinković i Asmina Durdžića.

Voditelj Milan Milošević dao je reč narednom gledaocu, koji je otkrio da je fan Aneli Ahmić, ali je dao svoj sud i o Asminu Durdžiću.

Foto: TV Pink Printscreen

- Halo, dobro jutro. Milan iz Jagodine kraj telefona. Aneli, lavice, ja sam tvoja podrška, za tebe sam navijao. Želim da ti čestitam. Nema veze što si druga, kao da si prva. Ove babe što se javljaju i pljuju te, sram da ih bude, užasne su. Asmine, ja nisam tvoja podrška, ali moram da kažem da stvarno nema smisla da vređaju gledaoci tvoju vezu s Majom. Ako je tebi dobra, niko ne treba da se meša u to - rekao je gledalac.

- Mislim da sam zaista pokazao da mi je do Maje istinski stalo i da je volim. Nas može samo da rastavi to da mi ne bude verna, lojalna i odana, a drugi da nas rastave ne mogu - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: S.Z.

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