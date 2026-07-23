HIT PAPARACO! Evo kako je prošao prvi susret Aneli sa Asminom i Maje van Elite! Ovo kamere nisu mogle da zabeleže! (VIDEO)

Čini se da nijednom od njih troje nije bilo prijatno, te su pokušavali da sklone poglede i zanimaju se nekim drugim stvarima.

Tokom prethodne noći održana je prva emisija "Narod pita" ove sezone, a voditelj Milan Milošević ugostio je bivše partnere Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Osim zvaničnih gostiju, u studiju je bila i Asminova devojka Maja Marinković, koja je sve posmatrala iza kamera.

Paparaco našeg portala zabeležio je njihov prvi susrert van kamera rijalitija, koji je očigledno svima bio veoma neprijatan.

Dok su se Maja i Asmin pravili hladni i nezainteresovani, Aneli je sklanjala pogled i obraćala pažnju na svoj stajling, torbu i kosu.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.