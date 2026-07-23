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HIT PAPARACO! Evo kako je prošao prvi susret Aneli sa Asminom i Maje van Elite! Ovo kamere nisu mogle da zabeleže! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Čini se da nijednom od njih troje nije bilo prijatno, te su pokušavali da sklone poglede i zanimaju se nekim drugim stvarima.

Tokom prethodne noći održana je prva emisija "Narod pita" ove sezone, a voditelj Milan Milošević ugostio je bivše partnere Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

Osim zvaničnih gostiju, u studiju je bila i Asminova devojka Maja Marinković, koja je sve posmatrala iza kamera.

Foto: Pink.rs

Paparaco našeg portala zabeležio je njihov prvi susrert van kamera rijalitija, koji je očigledno svima bio veoma neprijatan.

Dok su se Maja i Asmin pravili hladni i nezainteresovani, Aneli je sklanjala pogled i obraćala pažnju na svoj stajling, torbu i kosu.

Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

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