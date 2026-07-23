APOLON SA ZVEZDARE SE RASPIŠTOLJIO! Anđelo se skinuo i pokazao mišožavo telo, evo kako provodi dane nakon ELITE (VIDEO)

Anđelo Ranković pokazao kako uživa u lepom, julskom danu.

Anđelo je rešio da se opusti na reci, a za društvene mreže pozirao je polunag. Jurio je kao furija, te nije skidao osmeh sa lica.

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"Sloboda", poručio je on putem Instagrama.

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Iskreno o odnosu sa Stanijom Dobrojević

Anđelo je baš kao i Stanija Dobrojević, sa kojom je imao blizak odnos, završio Ekonomski fakultet.

"Hvala Bogu porodica je zadovoljna mojim ponašanjem i kako sam reagovao, ostao sam dostojanstven. Nisam želeo da ulazim u veze, jer nisam to osetio. Bilo je lepih devojaka, ovo je prva sezona da izlazim slobodan, volim što je to tako. Između mene i Stanije Dobrojević jesu postojale varnice, međutim to je sve stalo. Možda smo oboje bili svesni da to nije to. Posle smo ušli u rasprave i svađe i više nismo bili ni drugari. Naš temperament nije isti, to bi bila greška da smo ušli u neku dublji odnos. Sve što se izdešavalo sa Kačavendom je priča od spolja. Do kontakta sa njom je došlo tako što me je dodala na Instagramu, a ja sam joj nešto lajkovao. Da je trebalo nešto da se desi, desilo bi se, a ništa se nije desilo. Nikad ne reci nikad, ali je moja odluka da je to to što se tiče moje rijaliti karijere. Moj najlošiji izbor je bila Anita Stanojlović, znao sam da će ostati trudna. Znao sam da to želi", rekao je nedavno Anđelo Ranković.

Autor: Pink.rs