Sada može da dolazi u noćne emisije, a nije dva meseca: Anđelo smatra da se Luka i trudna Anita PRLJAVO bore za prvo mesto, opleo po Kačavendi: Blajznula je... (VIDEO)

Jedan od komentatora u Eliti 9, Anđelo Ranković, u razgovoru sa voditeljem Darkom Tanasijevićem prokomentarisao je najaktuelnija dešavanja u Beloj kući.

Voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Anđelom Rankovićem o najaktuelnijim dešavanjima u Beloj kući.

- Koliko je prisutna tenzija otkako se bliži superfinale - pitao je Darko.

- Mnogo, uf, mnogo, ali i sa razlogom. Došli smo skoro pa do samog kraja, par dana do kraja, mislim da je tenzija čak i veća nego što ljudi to predstavljaju i pokazuju, ali gledaoci vide sve - rekao je Anđelo.

- Za koga od preostalih finalista smatraš da se na najprljaviji način bori za to prvo mesto - pitao je Darko.

- Evo reći ću ti odmah u startu, koliko god imao sukobe sa njima, smatram da Anita i Luka to pokazuju. Niko ne radi ništa preterano ne znam ti ni ja šta, ali evo, sada odjednom mogu da učestvuju u emisijama. Anita sedam dana pred kraj može da učestvuje u emisijama. Anita jeste neko ko, kako da kažem, se bori za plasman i mesto i ko je toliko opterećen rijalitijem, pitanjima gledalaca, intervjuima...Nije mi neko sad preterano radio nešto što već nije, Aneli se bori pa se bori, Stanija takođe otkako je ušla - rekao je Anđelo.

- Kako komentarišeš to što nije želela da gleda svoje uspomene, pa se šuška da je zabranjivala Luki da gleda neke segmente?! - pitao je Darko.

- Luku stiže realnost i svest šta je sve uradio i šta ga tek sve čeka. Bežali su od uspomena jer, evo, Anita je rekla da se stidi odnosa sa Matorom, izbegavala je konflikt sa njom jer zna kako je prolazila. Rekla je za Matoru da je bolji čovek od mene na kraju, ja sam samo rekao: "samo što se ne izmire, da se druže Dragana i Matora i Luka i Anita". Ja sam borbu tu o kojoj priča prošao sa njom, borio sam se za nju. Ja sam izgubio i posao kada je bio taj haos, poremetio sam sliku o sebi, kao i okruženje kada sam ušao u odnos. Iskreno, nisu bili za to, ni majka ni okruženje - rekao je Ranković.

- U čitavoj priči Asmina i Maje, ko ti je veći blam - pitao je Darko.

- Katastrofa, ponizili su se katastrofa, pokazali nepoštovanje jedno prema drugom i prema svojim porodica. Nema šta nisu radili, oni jesu zaljubljeni, ludi jedno za drugim, ali to nije ljubav, jer je ljubav poštovanje i razumevanje. Oboje su pokazali ove sezone sve najgore što može jedan par

- Zbog čega se baš danas rasplamsao sukob Milene Kačavende s tobom i sa Janjušem - pitao je Darko.

- Ja vama ne mogu da opišem šta je to kada ste tu, u tom prostoru. Ja i dalje mislim da je žena totalno odlepila, ne zaj*bavam se, mislim da je skrenula. Ne vraćam više na pravi put, ja samo idem pravo, retrovizore nemam i ne gledam. Blajznula je žena skroz i misli da su te svađe zanimljive i da ako se sada upali, da će imati veći plasman - rekao je Anđelo.

- Zbog čega se baš danas rasplamsao sukob Milene Kačavende s tobom i sa Janjušem - pitao je Darko.

- Ja vama ne mogu da opišem šta je to kada ste tu, u tom prostoru. Ja i dalje mislim da je žena totalno odlepila, ne zaj*bavam se, mislim da je skrenula. Ne vraćam više na pravi put, ja samo idem pravo, retrovizore nemam i ne gledam. Blajznula je žena skroz i misli da su te svađe zanimljive i da ako se sada upali, da će imati veći plasman - rekao je Anđelo.

- Istakao si svoje vrline i kvalitete u ponedeljak kada ste govorili zbog čega da glasaju gledaoci za vas, mnogi su ti to zamerili, ali si ti istakao da su loše o tebi govorili. Kako komentarišeš to što si izneo sve ono o sebi, a na primer, Sofija je rekla: "za mene glasajte jer sam poželela bazen u Ralji..." - rekao je Darko.

- To sam rekao i tada, kao što smo se predstavili na početku, ja sam samo rekao ono što sam i ko sam ja. Govorili su da ne znam da se ponašam kada popijem, pa da nemam znanja koliko imam, smatram da osobe koje nemaju puno kvaliteta i koje nemaju širi spektar iskustva, oni nemaju o čemu drugom da pričaju, nego da se spr*aju - rekao je Ranković.

- Da li postoji šansa da produbiš odnos sa Boginjom napolju i koliko je - pitala je voditeljka.

- Ne znam šta će da se dešava, ali postoji šansa - rekao je Anđelo.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić