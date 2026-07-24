Laže sam sebe ili narod? Luka tvrdi da Biljana nikada nije vređala Anitu kao i da su prepiske fotomontaža! (VIDEO)

Ne može da poveruje u ono što vidi svojim očima!
U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića koji su pokušavali da raščivijaju da li je Biljana Vujović mesecima blatila sadašnju trudnu snajku Anitu Stanojlović ili su pak prepiske lažne.
- Luka, napisao si da su unošene lažne informacije i da je Anita prihvaćena od tvoje porodice. Ko je ikad spominjao tvoju porodicu sem Baje i Biljane? - upitao je Milan.
- Nisam mislio na ostatak porodice, a za Baju sam raščivijao sve. To je bilo prošle sezone, ne misli loše o Aniti - rekao je Luka.
- Tvoj otac je pričao da će Milenu da sačeka sa obezbeđenjem - rekao je Milan.
- Ovo prvi put čujem i vidim. Rekao mi je da nije tako mislio - rekao je Luka.
- Da li ti stvarno misliš da su prepiske Biljanine lažne? - upitao je Milan.
- Lažne su prepiske - rekao je Luka.
- Malog Luku napadaju za psovke i tako dalje - rekao je Dragan iz Kruševca.
- Luka, evo prepiska Biljaninih u kojima piše da je ona - rekao je Milan.
- Laž - rekao je Luka.
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Autor: N.P.