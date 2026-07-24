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Laže sam sebe ili narod? Luka tvrdi da Biljana nikada nije vređala Anitu kao i da su prepiske fotomontaža! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ne može da poveruje u ono što vidi svojim očima!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića koji su pokušavali da raščivijaju da li je Biljana Vujović mesecima blatila sadašnju trudnu snajku Anitu Stanojlović ili su pak prepiske lažne.

- Luka, napisao si da su unošene lažne informacije i da je Anita prihvaćena od tvoje porodice. Ko je ikad spominjao tvoju porodicu sem Baje i Biljane? - upitao je Milan.

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- Nisam mislio na ostatak porodice, a za Baju sam raščivijao sve. To je bilo prošle sezone, ne misli loše o Aniti - rekao je Luka.

- Tvoj otac je pričao da će Milenu da sačeka sa obezbeđenjem - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ovo prvi put čujem i vidim. Rekao mi je da nije tako mislio - rekao je Luka.

- Da li ti stvarno misliš da su prepiske Biljanine lažne? - upitao je Milan.

- Lažne su prepiske - rekao je Luka.

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- Malog Luku napadaju za psovke i tako dalje - rekao je Dragan iz Kruševca.

- Luka, evo prepiska Biljaninih u kojima piše da je ona - rekao je Milan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Laž - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.P.

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