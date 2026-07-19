Dve najveće splačine: Aneli unakazila Asminu i Maju, ne može da veruje koliki su blamovi! (VIDEO)

Ne može očima da ih gleda!

Aneli Ahmić bila je naredna sagovornica voditelja Milana Miloševića u Šiša Baru ove noći prilikom čega je govorila o gorućim temama u Eliti.

- Kako komentarišeš danas klipove? - upitao je Milan.

- Bila sam ceo dan pod euforijom zbog Norinog klipa, ali onda je usledio Groficin klip za Neria i tada su me cedili do kraja. Žele da me sabotiraju na svaki način. Meni je Grofica na ulasku rekla: ''Nemoj da diraš Neria, njemu su vrata uvek otvorena''. Sitina jedina greška je što nije ušla u ovaj rijaliti kad je trebala. Asmin je nju zvao i pitao da li će ući ili ne, ona ga je držala toplo-hladno. Sita najviše na svetu mrzi Asmina jer joj se usr*o u život. Videćemo da li će Asmin doći, a ja obećavam da ću skočiti s mosta ako on skupi m*da da dođe u Dubrovnik. Ja znam da on neće doći, sto posto sam sigurna. Njega dete ne interesuje apsolutno - rekla je Aneli.

- Šta misliš o Maji i Asminu? - upitao je Milan.

- Za mene su njih dvoje bolesnici teški, ozbiljne dve splačine. Oni mi jesu jedno za drugo, ona ima bolestan um da će na svaki način pokušati da ostane trudna samo da ne bih bila ja tu izdvojena jer je posesivna i bolesna. Nažalost bih ja volela da nisam najbitnija tu zbog Nore, ali ja ne bih mogla da zamislim da mi je Nora drugačija. Da nije bilo njega, moja Nora ne bi bila baš takva - rekla je Aneli.

- Da li znaš da mu je gledala u polni organ i napravila mu haos jer je videla erekciju? - upitao je Milan.

- Ma ja sam šokirana zbog njihovih odnosa, šokirana sam šta ona ima u glavi kad diže jorgan da gleda muškarcu u polni organ. Zamisli ti na televiziji gde te milioni gledaju, ti se tučeš i posle se j*beš - rekla je Aneli.

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Autor: N.B.