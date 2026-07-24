Karambol u studiju! Gledateljka iznela teoriju o aferi Bajadera, Luka podivljao (VIDEO)

Luka Vujović je nakon teorije koju je iznela gledateljka o aferi "Bajadera", podivljao i zaurlao na Daču Virijevića!

Voditelj Milan Milošević je poželeo dobro veče narednom gledaocu.

- Razgovarate sa Vesnom iz Podgorice. Ja se prvi put uključujem i vi ste mi jedan od najboljih novinara i voditelja Milane, da vas nema, trebalo bi vas izmislite...Za maloga Daču kažem da je mali pametan, ali mnogo tračari. On hoće da bude Đedović, ali je on daleko, daleko, daleko od Đedovića. Ja sam čula za Bajaderu, da li ste upoznati da gazda Bajadere više ne drži Bajaderu?! A zašto je napustio?! Sve je to namešteno u saradnji sa Žanom, a ona je bila malo više od drugarice Matorine, to znate - rekla je gledateljka.

- Znate vi da je to Žana rekla Matoroj, a kada je Matora tražila da potvrdi, ona to nije htela - rekao je Milan.

- Ona (Žana) je bila u ljubavnoj vezi sa Matorom, a da bi se Matora osvetila Aniti, dali su recepcionarki 1.500 evra da naprave snimak i nameste malu Anitu. Ja da vam kažem, ja sam iz Podgorice, niti poznajem Luku, Anitu, ali ni Daču, ali priča je takva, iz pouzdanih izvora - rekla je gledateljka.

- Gospođo, ovu priču je Anita ispričala, a vi ste to sada ponovili - rekao je Dača.

- Da li se vidi da je imala nešto sa njima? Da je imala nešto za pare?! - urlao je Luka.

- Ne tvrdim da je imala se*s, ali šta će u sobi sa dva muškrca koji su samo u šekiru - urlao je Dača.

- Ti si ta Neno koja iznosi laži, sve je na sudu, ti si prva koja će biti na sudu - rekao je Vujović.

- Kad smo pričali za Aneli da je najgora, on je branio, pa je pričao posle da je najgora...Objasni mi šta radi sa čovekom onim obučenim?! - rekao je Virijević.

- Je l' zabranjeno da ide sa njim?! Možda je dečko spustio stvari i otišao - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić