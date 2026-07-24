Ne štede se! Luka i Dača u još jednom klinču, gledateljka poručila Vujoviću da poseti doktora (VIDEO)

Luka Vujović ušao je u žestok verbalni sukob sa Dačom Virijevićem u emisiji "Narod pita".

Milan Milošević, voditelj emisije "Narod pita", dao je reč Luki Vujoviću.

- Hteo sam samo ovo, Nena koja je izjavila to, demantovala je kod vas na televiziji da je Anita imala se*s - rekao je Luka i pustio glasovno kako Nena izgovara: "ja ne mogu da kažem, nemam se*s".

- Šta rade oni onda?! Širi, širi, veseli peškiri - rekao je Dača.

- Kaže Nena: "Kaži malom da je sve u pravu i da gađa u centar" - pročitao je Milan.

- Imam i ja o Neni mnogo nekih klipova - rekao je Luka, pa je pustio glasovnu o Neni Opoziciji.

- Je*iga, ja sam platio, ako bude dirala Nena, tu smo za Nenu - rekao je Vujović.

Nakon ovoga, Milan je poželeo dobro veče narednom gledaocu.

- Zovem se Simona, zovem iz Slovenije. Želim da pozdravim Daču, prvo ću da ga pohvalim, dopada mi se sve, ali ponekad nema kočnicu. Mlad je, naučiće. Obratila bih se Luki. Smatram da si malo izgubio kompas, tvoje godine ne dozvoljavaju tolike greške. Pogledaj snimak koliko je tvom sinu bilo neprijatno u noći izbacivanja, a od sebe praviš klovna. Nemoj dopustiti da ti ovo bude epizoda Aneli. Podhitno treba da nađeš doktora, da poradiš na sebi, jer tvoja majka duva kako vetar ide. Majka ti voli rijaliti, otac ti voli rijaliti, kompletni ste kao da ste iz cirkusa izašli - rekla je gledateljka.

- Bolje da ja od sam sebe pravim budalu, nego da vi od mene pravite budalu - rekao je Luka.

- Mi ne možemo da napravimo koliko se ti sam praviš. On nije spreman za vezu sa ženskom. Otac može da bude svako, to je lepo i nešto najlepše. Neispravne osobe, ti si magnet za probleme Luka. Šta tebe privlači?! Tvoja majka je trebala više vremena da provodi s tobom - rekla je gledateljka.

- Mojim nekim potezom, mojom odlukom, nije mogla da bude pored sina, nije ona kriva za to - rekao je Vujović.

- Ti si produkt svoje majke, tvoj sin je tvoj produkt. Ti praviš greške, a dete uči na tuđim greškama, ako nauči. To što tvoja majka radi za svoje godine, to je smeh i cirkus. Aneli ne valja, pa ne valja, ali nije valjala ni Anita. Otvori oči, ti si na silu sa Anitom, to se vidi - rekla je gledateljka.

- Ja nisam primer svom sinu jer sam se ekranizovao, treći dan sam sa svojim sinom, za par dana smo na moru, pa ću nastojati da izuzmem sina iz ove teme - rekao je Luka.

- Samo jedno pitanje, zašto tolika mržnja prema malom Dači - pitala je gledateljka.

- Iskren da vam budem?! Za mene je Dača, neću da ga vređam zato što si ti rekao da nećeš mene. Dača je neko ko nema empatije, na njega je uticalo sve ovo, udarila su ga svetla velikog grada, ne zna kud je pošao i kud je došao, dozvolio je sebi da vređa sve žene, samo nije Staniju. Bio si ljigav, podmukao, zloban, Terza, Sofija, da ne nabrajam, sa svima...Ja sam branio moje, a ti si gazio moje - rekao je Luka.

- Koje tvoje, je l' ti to iz kuće ispalo, budalo jedna?! Ti si mi vređao celu porodicu i mog oca - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić