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Kao princeza na zrnu graška! Janjuš nije ni oči otvorio, već kuka! Danas mu opet ništa nije po volji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Kako je ustao morao da podeli muku sa Dačom Virijevićem.

Marko Janjušević Janjuš zakukao je odmah nakon buđenja jer mu krevet nije udoban.

- Ti si kao princeza na zrnu graška - rekao je Dačo.

- Spavam na federima, osećam dno! - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao da spustim glavu na kamen - rekao ej Dačo.

- Jesi video, kako da ti prija. Jesi primetio da se Sofija druži sa nama samo kad se posvađa - rekao je Janjuš.

- Da, da - rekao je Dačo.

- Spavam na federima, osećam dno! - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kao da spustim glavu na kamen - rekao ej Dačo.

- Jesi video, kako da ti prija. Jesi primetio da se Sofija druži sa nama samo kad se posvađa - rekao je Janjuš.

- Da, da - rekao je Dačo.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

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