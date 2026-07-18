Kao princeza na zrnu graška! Janjuš nije ni oči otvorio, već kuka! Danas mu opet ništa nije po volji! (VIDEO)

Kako je ustao morao da podeli muku sa Dačom Virijevićem.

Marko Janjušević Janjuš zakukao je odmah nakon buđenja jer mu krevet nije udoban.

- Ti si kao princeza na zrnu graška - rekao je Dačo.

- Spavam na federima, osećam dno! - rekao je Janjuš.

- Kao da spustim glavu na kamen - rekao ej Dačo.

- Jesi video, kako da ti prija. Jesi primetio da se Sofija druži sa nama samo kad se posvađa - rekao je Janjuš.

- Da, da - rekao je Dačo.

- Spavam na federima, osećam dno! - rekao je Janjuš.

- Kao da spustim glavu na kamen - rekao ej Dačo.

- Jesi video, kako da ti prija. Jesi primetio da se Sofija druži sa nama samo kad se posvađa - rekao je Janjuš.

- Da, da - rekao je Dačo.

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Autor: A.Anđić