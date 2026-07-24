Ponovo do detalja raskrinkana afera Anite i Relje Popovića: Ovim šiframa mu se ona obraćala iz Elite, a nikako ne zaboravite na grube intimne odnose i džin tonik! (VIDEO)

Dača Virijević razvezao jezik i ponovo sve do detalja otkrio!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića, koji je progovorio o aferi Anite Stanojlović i pevača Relje Popovića.

- Mene sad zanima Dačo da mi na tenane lepo ispričaš sve o Aniti i Relji - rekao je Milan.

- Anita se sa mnom skontala po svom ulasku i mi smo odmah postali drugari. Pričala mi je da je Anđelo ne zanima, ali da ima nešto napolju za čim ona pati i da je razmišljala da li da uđe. Ja sam pokušavao da saznam, ali nije želela tada da mi kaže. Sutra mi je u Odabranima rekla da je Relja Popović zapratio i lajkovao stori, pa su se našli kod njega u studiju. Rekla mi je da su pili džin tonik i da je on toliko dobar u s*ksu da joj je ostavljao modrice. Ona je zaboravila Reljinu majicu i onda je ona stalno zvala Tamaru da joj pošalje majicu i parfem. Ja sam joj rekao da ispriča i Mini, ona je to i uradila. Ona je naručivala Reljine pesme kod Drveta, slala je i Minu da poručuje Reljine pesme. U jednom momentu je Anđelo mislio da ona njemu peva: ''S*x mašina'', ali to nije bilo za Anđela. Takođe mi je rekla da su bili sami u studiju, ali sad ne mogu da se setim da li su se čuli na Instagramu ili na Whatsapu. Anita nije znala da ću ja to da ispričam, Luka je kriv što sam ja to ispričao. Luka je meni rekao da mi veruje da je ona to ispričala - rekao je Dača.

- Relja i Nikolija su se na jednom događaju pojavili zajedno i samo su rekli: ''Nikad smo jači'', a ona je njega blokirala odmah - rekao je Milan.

- Meni je Tamara rekla da me Relja tužio, ali to nije istina jer me nikad nije tužio. Ukoliko me bude tužio, ja imam sve dokaze što mi je ona pričala - rekao je Dača.

- Ovo je naravno u policiji, Dača je rekao da mu je pričala u radiju - rekao je Luka.

- Nemoj da lažeš, rekao sam da je bilo u Odabranima - rekao je Dača.

- Ti si hteo da uništiš tu porodicu, a ne Anita pošto je ona uvek govorila da to nije istina - rekao je Luka.

- Anita se sama odala, sve je rekla - rekao je Dača.

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Autor: N.P.