REKLA JE DA JOJ JE SPREMAO DŽIN TONIK JER... Mina Vrbaški iznela nove tvrdnje o aferi Anite i Relje, pa je nazvala LJUBAVNICOM! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Mina Vrbaški u emisji ''Pitanja novinara'' prokomentarisala je Anitu Stanojlović.

- Mina, kako komentarišeš Anitu? - upitao je Darko.

- Kao jednu običnu ljubavnicu. Sve sam rekla kada je u pitanju onoga što mi je govorila za Relju. Govorila mi je da joj je pravio džin tonik jer je imala tremu kad je još neko sa njima bio u studiju. Sve ostalo sam sve već rekla. Nju je strah da sve to prizna - kazala je Mina.

- Ona je rekla da si ti bila sa Bibom, reperom koji je oženjen, da li je to tačno? - upitao je Darko.

- Ne. To nije tačno. Anita je ta koja se čula sa Bibom. Što se tiče mene i Bibe, ja njega znam odavno, to je dečko na mestu i ja ništa nikada sa njim nisam imala - kazala je Mina.

