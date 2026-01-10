Obelodanila sve tajne Milice Veličković: Aneli otkrila sve o čemu je pričala sa njom! Pravila haos zbog Terze, tražila joj da napada Sofiju, a tu su i silni drugi muškarci (VIDEO)

Razvezala jezik!

Voditeljka Maša Mihailović razgovarala je sa Aneli Ahmić u emisiji "Pitanja novinara".

- Koliko te je zabolelo kad si shvatila da se vaše prijateljstvo raspalo nakon tvog ulaska u rijaliti? Da li je to tvoja naivnost koja te košta kad se previše daš ljudima? - pitala je Maša.

- Naravno. Ja pričam i ne razmišljam kome i šta pričam. Ona je meni pričala za ta dopisivanja. Na završnoj žurki mi je poslala da je zovem i verovatno je htela da dođe do informacija za Terzu. Zvala me je da me pita, raspitivala se za neke osobe sa kojima se dopisivala. Zvala me je par puta kad je trebalo Anita da uđe i rekla mi je da će imati priču da joj se sviđa Filip, ali da svaki dan plače za Anđelom. Ona se raspitivala kad ću da uđem i govorila mi je da gazim Sofiju, a ja nemam potrebu to da radim. Saznala sam sa kim se ona dopisuje i šta bih gazila Sofiju i Terzu? Radila je neke stvari dok se nije ni porodila. Bila sam i ja trudna, pa sam znala šta radim i nije mi palo na pamet da neke stvari radim u trudnoći - govorila je Aneli.

- Rekla si da te je često pitala za Terzu, da li ju je zanimao samo novac ili Terza na ljubavnom nivou? - pitala je Maša.

- Ona je meni govorila: "Mene NN ne zanima, bitno mi je da mi da pare". Kad je Terza otišao sa Slađom na Zlatibor ona je najstrašnije ljubomorisala. Ako je ne zanima šta je briga sa kim je otišao? Rekla mi je: "Trebalo je da vodi Barbaru kod doktora, a on je otišao sa k*rvom". Tu mi je ostavila prostora da je Terza i dalje zanima, sad da li je zanima ne znam, ali verujem da je nešto ostalo. Gledaću po sebi kako sam ja zabršila ponovo sa tim čovekom mogu da pomislim da su neke stvari ostale nerazrešene - nastavila je Aneli.

- Zamerila si Anđelu kad je rekao da gotivi Milicu, rekla si da ćeš da prestaneš da pričaš sa njim. Da li ostaješ pri tome? - upitala je voditeljka.

- Ne, rekla sam to u ljutnji. Anđela je izbacilo iz takta jer ga ja spominjem, ali to nisam ja potegla ovde nego Anita. Ja to ne mogu da izbegnem kad mi je to najupečatljivije da se dopisivala sa muškarcima, a onda ovde pravila scene. Ona je gledala kako se Terza muva i ne verujem da se dopisivala dok je Terza bio dobar, ali je on u početku to počeo da radi. Možda je to iz ljutnje radila i da bi zadovoljila svoj ego. Iskreno, ne verujem da je u pitanju bio samo Anđelo. Smatram da me je zbog njega i napala na Elitoviziji, to sam i njemu rekla. On je presudio tome, ljubomorisala je... Ona je njega tako gledala kad smo bili na "Elitoviziji"... Mene je Đedović komentarisao, pogledala sam je, a ona je gledala u njega i kao koketirala - rekla je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić