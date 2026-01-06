Pokvarena je, a nije dovoljno pametna da se izvuče: Matora nikad brutalnije demolirala Anitu, evo šta kaže a navodima da joj je bivša žena bila sa Reljom (VIDEO)

Tokom emisije "Pretres nedelje sa Milanom Miloševićem" takmičari su komentarisali navode da je Anita Stanojlović imala aferu sa reperom Reljom Popovićem, koje je ona demantovala, ali učesnicima nije bila uverljiva.

- Ona meni govori da nju ne zanimaju priče i da ne želi moj bivši odnos, rekla mi je da je nju kuća napadala, da se opekla i da ne želi sad to. Nije mi jasno da pominje pesme, verujem da se radi o Relji, ali mislim da nije bila sa njim. Ona meni nije rekla za majicu, nego tek kad je ovde spomenuto. Ja sam ubeđen da ona ništa nije imala sa tim čovekom jer ona njega ne bi pozdravljala i govorila da se lajkuje. Ja mislim da je ona to govorila za Relju - govorio je Luka.

- Bolje onda da misliš da nije bila sa njim jer ako nije, a to radi, koja je poenta? - pitao je Ivan.

- Kakve to veze ima sa tim da li je bio? Neko da ima muža i decu sigurno neće ovde da potencira. Ne znam da li je ona svesno htela da se ovo pokrene. Da li vi mislite da je ovo sve preko noći? Pa ne bi svi moji nju podržali. Ja znam otkako je sa mnom da to nije spominjala - pričao je Luka.

- Možda te podržavaju samo da ne bi bio sa Aneli - rekao je Marinković.

- Luka je brani jer je opet ispao papak i ćuti na majicu - umešala se Matora.

- Ja pevam pesme i volim Reljine pesme, ali otkad sam sa njim nisam spomenula lajk i Mini sam rekla da me to više ne zanima - govorila je Anita.

- Luka kao njen dečko neće da reaguje da je ona slala lajkove - dodao je Mića.

- Da li si Luki rekla o kome se radi? - pitao je Dača.

- Rekla sam mu da nije Relja - rekla je Anita.

- Iva Stupar sad kaže da je Anita njoj rekla o priči za koju će goreti Balkan, ali da to nije ova priča - govorio je Ivan.

- To Anita priča da bi spinovala - dodala je Kačavenda.

- Iva, da li se radi o Relji? - pitala je Anita.

- Ne radi se o Relji - rekla je Iva.

- Ja imam pravo da joj verujem, a da li je bila sa Reljom ili Džon Travoltom to je njen život - rekao je Luka.

- Moram da kažem da uživam kad Mića i Anđelo komentarišu Anitu. Ja ću samo vama reći da stavite prst na čelo pre nego što osudite druge ljude. Ova devojka je ušla i rekla da hoće da bude sa Filipom u vezi, Mini rekla da se zaljubljuje, ušla sa Lukom u vezu da bi se osvetila Aneli, imala dečka Boškića, imala dan pred Filipov ulazak s*ks, a imala je i nekog sa kim je letos pila džin tonik. Nju boli k*rac da ovde sad odbrani Relju. Imala si priliku da kažeš sad sa Ivom. Za mene je Anita Stanojlović učesnik, a ne bivša supruga. Ona je takvo dno dna kad stavlja krunu i govori da je dostojanstvena. Njoj je njena najbolja drugarica rekla da ima probleme, pa niko nije pomenuo tu posetu. Anita je sve pogazila za šta su se drugi ljudi zalagali. Ona je tako pokvaren igrač koji je spreman na sve i drugačije bi ona reagovala ali nije dovoljno pametna i ne zna kako da se izvuče jer nema Miću, Đedovića i Anđela koji će da je savetuju kako da se izvuče - pričala je Matora.

