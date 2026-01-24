AKTUELNO

Zadruga

BRITKA SABLJA! Aneli repetirala vređalicu, pa uperila u pravcu Kačavende i Anite! Iskazala svoje gađenje prema njima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

Učesnici Elite danas biraju osobu koja je najviše zaigrala. Aneli Ahmić naredna je dala svoj sud.

Foto: TV Pink Printscreen

- Prva osoba je Kačavenda, koja se zaigrala misleći da će mlad dečko da bude sa njom, pa je isključivo iz sujete otkila da su se čuli. Druga osoba je Anita, zaigrala se sa svojim provokacijama. Treća osoba je Dača, koji se zapetljao u lažima i spletkama. Radiš loše stvari po sebe - kazala je Aneli.

- Asmin je ovde pokušao da dokaže neku svoju istinu i istera pravdu, a postupcima je pokazao da je potpuno izgubio kompas. Svima je sve zamerao, a kada njemu neko nešto zameri, onda se pobuni. Meni je govorio da ću pasti, jer sam visoko poletela, ali mislim da će pasti ipak on - rekla je Rada.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

