AKTUELNO

Zadruga

ONA JE SUJETNA I LJUBOMORNA! Teodora Delić isprozivala Milicu Veličković, nazvala je KOMPLEKSAŠICOM! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Razvezala jezik!

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako Teodora Delić ogovara Milicu Veličković.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mislim da ona stoji iza onih poklona. Ona je jedna bolesnica, videlo se i koliko je iskompleksirana na Elitoviziji. Odvratna je. Stalno se bavi Takijem i sa mnom,

- Da li misliš da je kivna na tebe jer je Terza pričao da je nešto imao sa tobom? - upitao je Milan.

- Ne znam. Ona je sujetna i ljubomorna. Ljubomorna je na svaku ženu, pa i na mene - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u video-klipu. 

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NISAM LJUBOMORNA NA NJU: Slađa uložila silni napor da ponizi Anđelu, nazvala je sponzorušom, pa Đole stao u njenu odbranu! (VIDEO)

Zadruga

Obelodanila sve tajne Milice Veličković: Aneli otkrila sve o čemu je pričala sa njom! Pravila haos zbog Terze, tražila joj da napada Sofiju, a tu su i

Zadruga

Budalu nit j*bi, nit kući vodi: Maja verbalno unakazila Anitu i žestoko je isprozivala, pobednica Elite 7 ostala nema na rafal uvreda! (VIDEO)

Domaći

ONA JE OLOŠ I MONSTRUM: Ana Spasojević BRUTALNO oplela po Sofiji Janićijević, smatra da je Terza zapao u kandže njene manipulacije: NADAM SE DA ĆE PRO

Zadruga

On je jedna rugoba: Gledateljka brutalno isprozivala Mionu i Ša, pa Stanislava vinula u nebesa! (VIDEO)

Zadruga

'ONA JE ČISTA DUŠA!' Slađa priznala sa se POISTOVETILA sa Aneli, pa nazvala Jovanu POKVARENOM do srži: SUTRA BI MI SE SA DEČKOM SMUVALA! (VIDEO)