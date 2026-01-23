ONA JE SUJETNA I LJUBOMORNA! Teodora Delić isprozivala Milicu Veličković, nazvala je KOMPLEKSAŠICOM! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U novom video-klipu puštenom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da čuju kako Teodora Delić ogovara Milicu Veličković.

- Mislim da ona stoji iza onih poklona. Ona je jedna bolesnica, videlo se i koliko je iskompleksirana na Elitoviziji. Odvratna je. Stalno se bavi Takijem i sa mnom,

- Da li misliš da je kivna na tebe jer je Terza pričao da je nešto imao sa tobom? - upitao je Milan.

- Ne znam. Ona je sujetna i ljubomorna. Ljubomorna je na svaku ženu, pa i na mene - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.