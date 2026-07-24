AKTUELNO

Zadruga

Totalni hit: Gledateljka u duetu s Milanom Milošević zabavila sve u studiju, smeh do suza! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Uvek prija malo zabave!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića, a gledateljka se uključila u emisiju i nasmejala sve.

pročitajte još

Jeo si sa čovekom koji je pravio od tebe SPRDNJU: Dača osolio po druženju Luke, Asmina, Anite i Aneli, gledalac raskrinkao Vujovića (VIDEO)

- Dačo, da li znaš šta znači Hadži ispred nekog prezimena? - upitala je Tanja.

- Naravno da znam - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mnogo mi je bilo žao što si onako razgovarao sa onim gospodinom malopre. Ja volim da gledam Elitu, ali ne mogu da se složim s tim da se vređaju gledaoci - rekla je Tanja.

- Ne može mene neko da vređa, a ja da ćutim, taj se još nije radio - rekao je Dača.

pročitajte još

Ispravljaš krive drine u koje ni sam ne veruješ: Gledateljka očitala bukvicu Luki zbog branjenje Anite, on doživeo fras! (VIDEO)

- Luka, trebaš da odeš i da se zahvališ Bogu što si prethodnu veridbu prekinuo. Anita je vrlo mlada devojka, koju ti iskusan možeš da izoblikuješ da ona bude tebi partner celog života - rekla je Tanja.

- U pravu ste - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredna gledateljka uključila se iz Zemuna.

- Dobro veče, ja sam iz Zemuna. Htela bih da pohvalim Milana Miloševića, on je dar od Boga - rekla je gledateljka.

- On je kralj - rekao je Milan.

pročitajte još

Totalni karambol: Kačavenda se uključila u emisiju i izvređala Luku kao nikad, bukti žestok rat! (VIDEO)

- Da. Pozdravila bih Luku Vujovića i obratila bih se Dači. On mi je bio jako sladak i simpatičan, ali on se sad ponaša kao da rijaliti i dalje traje. Tu i tamo je bio zao i pokvaren. On se ponašao k*rvanjski malo, nit je tamo, nit je vamo. O Luki mislim sve okej, to je život - rekla je gledateljka.

- Šta mislite o Maji i Asminu? - upitao je Milan.

- Oni su jedino u rijalitiju bili jezivi - rekla je gledateljka

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.P.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Narod Pita

#elita live

#elita najnovije

#elita narod pita

#elita pink.rs

#elita vesti

#pink live

#studio narod pita

POVEZANE VESTI

Zadruga

Totalni hit: Milosava održala Aneli čas o kokoškama i jajima, smeh do suza! (VIDEO)

Zadruga

VASKRŠNJI DUH STIGAO I U BELU KUĆU! Učesnici se probudili, pa se odmah uputili u kuhinju, da se tucaju jajima! (VIDEO)

Zadruga

Ona je najbolja starleta u Srbiji: Gledateljka uzdigla Aneli do nebesa, dovela sve u studiju do suza! (VIDEO)

Domaći

Sve što obuče je totalni promašaj: Milan Milošević briljirao u ulozi modnog žirija, proglasio najgore obučenu srpsku zvezdu

Zadruga

TOTALNI HIT! Bebica i Teodora NASMJEALI sve do suza svojim odgovorima (VIDEO)

Zadruga

Hit prizor u Eliti: Takmičari spremili predstavu samo za Tošine oči, smeh do suza! (VIDEO)