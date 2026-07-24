Totalni hit: Gledateljka u duetu s Milanom Milošević zabavila sve u studiju, smeh do suza! (VIDEO)

Uvek prija malo zabave!

U toku je emisija ''Narod pita'', voditelj Milan Milošević ugostio je Luku Vujovića i Daču Virijevića, a gledateljka se uključila u emisiju i nasmejala sve.

- Dačo, da li znaš šta znači Hadži ispred nekog prezimena? - upitala je Tanja.

- Naravno da znam - rekao je Dača.

- Mnogo mi je bilo žao što si onako razgovarao sa onim gospodinom malopre. Ja volim da gledam Elitu, ali ne mogu da se složim s tim da se vređaju gledaoci - rekla je Tanja.

- Ne može mene neko da vređa, a ja da ćutim, taj se još nije radio - rekao je Dača.

- Luka, trebaš da odeš i da se zahvališ Bogu što si prethodnu veridbu prekinuo. Anita je vrlo mlada devojka, koju ti iskusan možeš da izoblikuješ da ona bude tebi partner celog života - rekla je Tanja.

- U pravu ste - rekao je Luka.

Naredna gledateljka uključila se iz Zemuna.

- Dobro veče, ja sam iz Zemuna. Htela bih da pohvalim Milana Miloševića, on je dar od Boga - rekla je gledateljka.

- On je kralj - rekao je Milan.

- Da. Pozdravila bih Luku Vujovića i obratila bih se Dači. On mi je bio jako sladak i simpatičan, ali on se sad ponaša kao da rijaliti i dalje traje. Tu i tamo je bio zao i pokvaren. On se ponašao k*rvanjski malo, nit je tamo, nit je vamo. O Luki mislim sve okej, to je život - rekla je gledateljka.

- Šta mislite o Maji i Asminu? - upitao je Milan.

- Oni su jedino u rijalitiju bili jezivi - rekla je gledateljka

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Autor: N.P.