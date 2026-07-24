Naši zagrljaji sa Aneli ostaju kao trajni dokaz da... Mustafa Durdžić o emotivnom susretu s bivšom snajom: Ne kajem se!

Na završnoj žurki "Elite", dan posle superfinala, veliku pažnju privukli su zagrljaji dojučerašnjih zakletih neprijatelja - drugoplasirane Aneli Ahmić i članova porodice njenog bivšeg nevenčanog supruga Asmina Durdžića, roditelja Mevlide i Mustafe, kao i sestre Minke.

Posle trogodišnjeg medijskog rata, gde su jedni o drugima govorili najgnusnije stvari i ozbiljne optužbe, pali su zagrljaji i razgovor, a Ahmićeva je sve vreme plakala. Asmin Durdžić, koji i dalje sa Aneli uveliko ratuje, nije krio koliko je šokiran i zgrožen postupcima svojih najmilijih, za koje smatra da su ga ovim činom izdali.

Budući da je njihovo grljenje posle svega izazvalo brojne komentare na mrežama, tim povodom se na Fejsbuku oglasio Asminov otac Mustafa Durdžić.

- Naše zagrljaje sa Aneli ne doživljavam kao slabost, nego kao ljudski čin. Desili su se spontano, bez kalkulacije i bez kajanja - počeo je Mustafa svoje izlaganje, pa dodao:

- U tim trenucima brisanja suza pokazalo se ono što kamere ne mogu uvek da prenesu - da je Aneli jedno lice pred publikom, a drugo kada se ugase reflektori. Ti zagrljaji su dokaz da nismo mrzeli Noru, niti smo ikada imali mržnju prema njenoj majci. Ono što nismo podržavali bili su postupci, a ne osoba sama. Zato će ti trenuci ostati kao svedočanstvo za Noru: da smo mi, uprkos kritikama i neslaganjima, pokazali ljudskost i poštovanje - objasnio je on.

- Kritike koje iznosim ne krijem, iznosim ih ponosno. Ali isto tako ponosno stojim iza tih zagrljaja, jer oni demantuju ranije izjave i ostaju kao trajni dokaz da je istina uvek složenija od onoga što se vidi na ekranu.

Asmin ljut na roditelje

Durdžić nije krio bes nakon što je video da su njegovi izgrlili Aneli, ali i Staniju Dobrojević, njegovu bivšu verenicu, koja je trijumfovala u "Eliti 9" i osvojila nagradu od 100.000 evra.

- Sramota me je je da se moji roditelji grle sa mojim bivšim devojkama koje su najstrašnije reči javno za mene izgovorile, a i za moju celu porodicu! - napisao je Asmin na svom storiju.

Aneli ponovo zaratila sa bivšim svekrom Mustafom

U prvom izdanju emisije "Elita - Narod pita" gostovali su zajedno Aneli i Asmin, a u emisiju se u jednom trenutku uključio i Mustafa, te je došlo do svađe između njih dvoje.

- Mala nikada kod vas nije bila po sedmicu, dve. Monstrume, za moje dete si rekao da treba šaržer metaka u nju. Bolesnik - rekla je Aneli.

- Ja sam državljanin Austrije, ne mogu da imam šaržer. Otišla si u "Elitu", a Asmin je otišao u Sarajevo, tad je poslednji put video Noru. Sita i Grofica nisu dozvolile da vidi dete. Asmin sada ima jednu mogućnost da ovo rešava sudski. Aneli je agresivna, Asmin je isto agresivan - rekao je Mustafa.

Autor: D .T.