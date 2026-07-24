Pomirili se Sofija i Terza?! Povukli neočekivani potez posle Elite, fanovi ih razotkrili (FOTO)

Iako su mnogi bili uvereni da je njihovoj ljubavi definitivno došao kraj čim su se ugasile kamere "Elite 9", jedan potez Borislava Terzića Terze i Sofije Janićijević ponovo je rasplamsao priče o mogućem pomirenju.

Naime, fanovi rijalitija primetili su da su se Terza i Sofija nakon završetka "Elite" ponovo zapratili na Instagramu, zbog čega su društvene mreže preplavili komentari da bi njih dvoje mogli da nastave vezu i van rijalitija, iako su govorili suprotno.

Podsetimo, njihov odnos u završnici sezone bio je sve samo ne miran. Posle niza raskida i pomirenja usledio je pravi haos - pale su teške uvrede, pominjale su se porodice, a sukobi su iz dana u dan bili sve žešći. Posebnu buru izazvalo je otkriće da je Sofija navodno bila u vezi sa sedamdesetogodišnjim Danetom iz Makedonije, što je ozbiljno uzdrmalo njihov odnos, ali uprkos svemu Terza joj je pred kraj rijalitija ponovo pružio šansu.

Iako su se međusobno vređali, jedno drugom pominjali porodice i iznosili brojne teške reči, njihova emocija, kako su govorili, nikada nije bila potpuno ugašena, pa ne čudi što je upravo novo praćenje na društvenim mrežama pokrenulo lavinu komentara da među njima još nije stavljena tačka.

"Nema ništa od veze"

Podsetimo, Sofija je na dan superfinalne žurke Joci Novinaru priznala kako gleda na odnos sa Terzićem.

- Nemam ja nikakav problem sa njim, da ga sad vidim, javila bih mu se od srca. Ja sam s njim ostala u korektnom odnosu, ali od veze nema ništa - rekla je Sofija i dodala:

- Ne planiramo da nastavimo naš odnos. Posle svega što je bilo, svih izgovorenih ružnih reči i svađa, jedino što možemo jeste da ostanemo u korektnim odnosima i da se međusobno ne vređamo - poručila je ona.

Autor: D. T.